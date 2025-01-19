每月存5千建議買市值型ETF？全存高股搭配槓桿的小師傅：是因為我資產具足夠規模

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聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

有位20出頭的年輕人跟我說，他每個月只能存5000元，而且不想借貸投資，但希望能像我一樣，花八年的時間用高股息去支付以後的各種花費。所以他表示，想透過存高股息來複製我的方式達成目標。接著我告訴他：

我之所以能用每年的股息繳房貸、信貸、出國玩，並支付各種花費，是因為我有足夠的資產規模，而不是因為我有高股息或高殖利率的股票！

要用股息來支付任何費用，前提是有一定程度的資產，我自己是從本金500萬的資產開始，而要從0到500萬，我大概花了六年的時間才達到（過程說出來都是淚）。

之後，我用這400萬（其中一百多萬用於買預售屋），將資金全數集中於高股息，並搭配槓桿，透過產生的股息來支付我想要的任何費用。

後續開始買房時，考量到需要支付房貸和工程款，我擔心本業和副業的收入會很吃緊，因此必須創造金流來cover這些支出，讓生活壓力減輕。因如此，我才慢慢轉向高股息，並搭配質押和信貸的方式。

在上一篇文章中我有提到，高股息只是我的工具，我評估過高股息搭配的槓桿資產放大後的利差可以增加現金流，並提升整體資產。只要貸款不是用於消費，而是購買資產，就能提高現金流，即使負債增加也是值得的。

像這位年輕人，一個月只能存五千元，又不想借貸投資（我也不建議剛入門的投資小白馬上借貸），我會希望他一開始先把收入這部分提高，再把可存的資金去投入市值型過幾年後，當資產變大，或許他想買房，或者真的需要現金流來cover生活的時候，可以再來考量該怎麼做調整。

每種投資工具，除了績效數字外，還需考量投資者的當下需求。有人說不要買高股息、不要買債、不要買市值型，但其實，高股息和市值型各有優缺點，適合不同的投資者需求和偏好。最重要的是選擇符合自己現階段需求的工具。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 信貸 市值型 年輕人 槓桿 現金流 資產 高股息

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