全台首檔聚焦「這主題」美股ETF 勝率更勝大盤與科技

但漢遠表示，美國是全球經濟火車頭，美股長期向上趨勢不變，且從統計數據來看，開紅盤往往是全球股市年內循環的常態，統計也顯示多頭動能往往能持續三至六個月，今(2025)年1月上半月美股主要指數也呈現上漲，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初布局的好時機。

野村美國創新研發龍頭ETF(00971)經理人林怡君分析表示，根據近10年統計，美股若在開年元月的上半月收紅，之後一段時間的表現值得期待。以S&P 500指數為例，若元月上半月收紅，1月平均上漲3.22%，爾後第1季、六個月與當年度的平均表現也將分別來到+3.51%、+10.84%、+21.12%，表現亮眼。若選擇科技股為主的NASDAQ指數，同樣情境下，1月、第1季、六個月與當年度的平均報酬則分別來到+5.12%、+6.55%、+17.57%與+29.47%，上漲潛力比大盤更佳。若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近10年若元月上半收紅， 1月、第1季、六個月與當年度的平均表現，更分別提升至+5.27%、+8.68%、+21.78%與+34.35%，牛市爆發力更勝大盤S&P 500指數與科技股為主的NASDAQ指數。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，預期川普在上任初期會將施政重點放在鬆綁監管及減稅等有措施，以符合美國利益優先為原則，加強國防安全領域與抑制中國大陸AI技術崛起，例如，對大陸政策採單邊主義，透過提高出口管制、限制AI晶片技術及產品流向大陸，隨著AI技術持續突破，全球主要經濟體正加速布局AI政策，川普試圖鞏固美國在全球AI的主導地位，至於美國GDP成長率則有望超過3%。

儘管川普執政風格鮮明且政策變數大可能為市場帶來起伏，然而川普屬重商主義立場，未來推出有利於企業的相關政策仍是值得期待，因此有意進場或加碼美股的投資人可考慮在近期逢低分批布局，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業，在政策面受惠程度可望更高、並進一步推升企業營收與獲利，可望在元月上漲的延續行情掌握更具動能的成長潛力。

甫於1月9日正式掛牌的1野村美國創新研發龍頭ETF(00971)是全台首檔聚焦在「研發龍頭」的美股ETF，亦即個股研發費用須連續三年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。投資人不妨從開始分批布局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼。

野村美國創新研發龍頭ETF(00971)追蹤的彭博研發龍頭指數擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」，是全台首檔「會進化」的美股ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過野村美國創新研發龍頭ETF(00971)來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。

開年若第一上半月收紅，之後一段時間表現(資料來源：Bloomberg)

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