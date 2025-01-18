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三檔ETF 調整成分股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

2025年首波台股ETF換股啟動，臺灣指數公司昨（17）日公告包含富邦臺灣中小、FT臺灣SMART、中信臺灣智慧50共三檔台股ETF追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自昨日交易結束後生效（亦即1月20日起生效）。

以個股看，CPO概念股聯鈞（3450）最受惠，被富邦臺灣中小及FT臺灣SMART同時納入；碳纖維冰上曲棍球等相關體育用品供應商波力-KY被富邦臺灣中小及FT臺灣SMART刪除。

三檔ETF規模合計159.29億元，追蹤的指數同樣都是季度調整，於每年1、4、7、10月調整生效，其中富邦臺灣中小規模73.11億元，此次50檔成分股中新增及刪除45檔，換股檔數比率為90%。

FT臺灣SMART規模70.87億元，成分股檔數並不固定，此次132成分股中新增30檔、刪除33檔，總持股檔數將降至129檔；中信臺灣智慧50規模15.31億元，此次在50檔成分股中新增及刪除三檔，換股檔數比率為6%。

富邦臺灣中小調整過後，從產業配置看，電子股依舊是重心，檔數有39檔，以29大類產業來看，主要集中在半導體族群，其次為電子零組件，分別有11檔及九檔持股。

展望後市，富邦投信指出，今年CES展主軸就是AI及其應用，參展廠商4,500多家有1,000多家推出AI生成式應用，包含機器人、電動車、智慧家居，顯示AI這塊大餅所有廠商都不想放過。

富邦臺灣中小篩選邏輯就是從中挑選出表現最佳持股，期待其動能持續，本次指數調整挑選具有潛力的AI族群，有機會走一波漲幅，建議投資人可留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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