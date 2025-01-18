龍頭股領軍 市值型ETF有戲

台股2024年度漲幅達28.4%，電子類指數全年漲幅高達43.1%，科技股則驅動台股市值持續成長，市值型ETF再度受到市場青睞。展望2025年ETF布局上，法人認為，看好市值型、台股、美股、日股、AI相關等類型ETF，可定期定額分批布局。

法人分析，年關將近，建議將年終獎金依投資風險偏好挑選適合的ETF基金作為長期投資標的，每月投入小額資金，分批布局或是定期定額，都是不錯的投資方式，不僅能有效分散風險，也可以有機會實現長期複利的投資效果。

投信2025年看好的ETF重點整理

2025年市場焦點上，野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，誓言讓美國再次偉大的「川普2.0」所帶來的機會與風險值得觀察留意，例如重商主義下的減稅、降監管有利於美國企業營運加速，因此美股ETF可考慮作為股票資產的主要配置標的之一，尤其是走在各產業發展浪尖上的「創新研發」龍頭企業。

但漢遠指出，川普2.0即將到來，川普執政風格鮮明且政策變數大，競選期間所提出的主張究竟是選舉語言、以及將來是否落實這些政策都需要密切觀察。

此外，川普競選期間與特斯拉執行長馬斯互動緊密，馬斯克又是創新研發龍頭企業的代表，因此將來若兩人有進一步政策進展，對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。

保德信市值動能50 ETF（009803）擬任經理人張芷菱分析，台股近年開始出現類股龍頭「強者恆強」現象，預期在AI浪潮帶動下，這樣的趨勢將有增無減，對於市值型ETF不啻為一大利多，而且隨著ETF在台灣的選擇日趨多元，市值型ETF不只要選大型指標企業，最好還能納入動能成長因子，才能完整網羅標竿企業與成長型企業。

張芷菱分析，若以未來成長性預估、營運效率、夏普值等因子的台灣市值動能50指數相較大盤表現，自2010年5月以來至2024年底，台灣市值動能50指數累積報酬率達867%，同期間加權指數報酬率423%，兩者相差超過440個百分點，顯見市值型ETF加上成長動能的選股條件後，更能發掘優秀市值指標企業。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，就台股企業基本面分析，獲利持續上修，電子業預計可望受惠AI新晶片以及科技新產品出貨帶動業績，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長，提供台股下檔最好的保護；另外，在Fed進入降息循環後，股票市場將受到市場資金推升，台股依然受惠資金行情，有助增加台股熱度，看好台股中長多行情，短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。

台新投信建議，股票型基金方面，在輝達GPU與博通ASIC晶片雙引擎推動之下，預估2024至2026年美、日、台半導體廠每股稅後盈餘（EPS）年複合成長率預估分別達31%、15%、25%，遠優於美日台大盤EPS年複合成長率，因此建議逢低布局漲升行情看俏的相關台股、日股等半導體及AI基金。

另外，建議投資人採25%的資金配置在台股中小型基金，主要鑑於在大盤漲多之下，利基型小型股將優於大型股，因為在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩定。

債券基金方面，台新投信也建議，投資人將50%的資金配置於相關靈活入息債券基金。由於美國與歐元區的貨幣政策均進入降息循環，雖然短期因川普政策的通脹疑慮推高利率，反而提供了債市入場最佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。