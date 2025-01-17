高股息ETF降息風吹完了嗎？ 00946擬配0.025元

群益科技高息成長（00946）配息出爐。根據群益投信17日公告，每受益權單位擬配發0.025元，以今日收盤價9.03元換算，單月配息率為0.27%；本次除息交易日在2月13日；實際配息公告日在2月11日，收益分配發放日在3月12日。

00946自2024年5月9日掛牌，追蹤特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，最新規模為129.05億元，在23檔高股息ETF排行第14大，成立以來含息報酬率為-5.51%。從配息表現來看，將在2月進行掛牌以來第七次除息，是第三度調降配息金額，也是調整幅度最大的一次，較前一次減少逾四成。

00946自2024年8月開始除息，每月每受益權單位配息金額依序為0.067元、0.054元、0.054元、0.054元、0.041元、0.041元，2月即將除息0.025元；換算每月配息率為0.71%、0.54%、0.55%、0.57%、0.44%、0.43%、2月配息率約0.27%，2月配息金額及配息率都是成立以來最低。

00946過去四次配息來源均100%來自於股利所得，在該ETF的三大淨值組成項目中，基本面額10元、收益平準金0.22元、資本損益平準金則為-1.16元，合計ETF淨值為9.06元。

法人分析，由於近期就台股表現承壓 資本利得部分受影響，所以，部分高股息ETF的配息也有所調整；然而進入降息的高股息ETF在台股除權息旺季來臨前將無法累積可分配收益，也就是說，短期內息收恐難以提升。

提醒投資人，參加ETF配息時須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。