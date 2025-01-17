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川普上任美「股」將再次偉大？專家「8巨頭」蝙蝠俠ETF：就四檔也僅00971有配息
川普下周一就要正式就任，儘管周三台股就要封關，不少資金選擇在這個時候套現離場，不過我認為本次年節期間國際股市應該會很「熱鬧」。
這是由於川普競選期間的口號「讓美國（股）再次偉大」喊得震天響，使得過去半年資金迅速回流美國，各大法人機構出具的報告幾乎都是看多，這個氛圍下，還真的找不到上半年美股修正的理由。
美股最值得買的，不是鋼鐵塑化，也不是傳產金融，這個買台股就可以了。
毫無疑問是「7巨頭」（蘋果、特斯拉、微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜、輝達）。
如果用形象比喻，台股就一座護國神山台積電；到了美股，這7檔股票形同於7座護國神山。
然而去年美股下半年殺出一檔大黑馬博通，所以慢慢開始有人組成新的「8巨頭」，別名「BATMMAAN」，就是這8檔股票的英文縮寫。2024年標普500有超過6成的漲幅都來自這8檔股票所貢獻。
下面這張圖表統整出台股可以立即交易、完整持有8巨頭的ETF，目前就4檔。
00646追蹤的是美國標普500，最具指標性，掛牌時間也最久。
00662追蹤的是那斯達克100，成立8年以上，目前8巨頭合計占比近5成，績效也嚇人。
00924追蹤的是標普500成長指數，成立不到2年，目前8巨頭合計占比也逼近5成，已經從15塊跳到25塊。
00971追蹤的是彭博研發龍頭指數，上周剛掛牌，目前8巨頭占比過半，是當中最高的一檔。
抱著這些ETF過年，優點是過年期間，除了觀賞賀歲節目之外，還有美股LIVE秀可以看；缺點就是年夜飯溫馨之餘，可能還會感受到腺上素的飆升。
（補充：版友提醒我加上配息資訊，這四檔除了00971設有年配息機制外，其它都不配息）
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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