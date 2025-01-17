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四檔台股 ETF 下周除息 留意最後買進日

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨時序接近農曆春節假期，下周（20日至24日）將有四檔台股ETF將於封關日前除息。法人建議，可留意具前景趨勢、配息穩定良好、產業代表性兼備的ETF，既掌握相關產業成長行情，也兼顧收益來源。

其中，在22日除息的台股ETF包括：群益半導體收益（00927）、永豐台灣ESG（00888）、永豐ESG低碳高息（00930），欲參與除息的投資人，留意最晚於21日收盤前買進，而新光臺灣半導體30（00904）則將於21日除息。

觀察四檔將除息的台股ETF，當中00927、00904皆為訴求布局於半導體產業的ETF，而00888、00930則於選股流程中納入ESG概念；配息頻次來看，00927、00888、00904皆屬季配息產品，00930則採雙月配。

值得留意的是，統計至16日，受益人數達79,669人的00927本次每單位（預估）配發金額為0.37元，單期殖利率近2.05%。00927的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，藉由指數篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，滿足投資人既想掌握半導體產業成長行情，也想兼顧收益來源的雙重需求。

00927經理人謝明志表示，近期台股雖受市場觀望川普上任之政策臆測，以及鄰近春節長假等因素影響下，觀望氣氛較濃，進而壓抑股市表現，不過整體來看，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，而引領全球科技趨勢之AI發展亦如火如荼，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好，建議投資人亦不妨透過台股半導體ETF來把握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 半導體 台股

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