特選臺灣環境永續高股息指數成分股增刪12檔個股 陽明等入列
臺灣指數公司公布臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數成分股定期審核結果。成分股納入和刪除的變動將自2025年1月17日（星期五）交易結束後生效（亦即自2025年1月20日星期一起生效）。
成分股納入12檔：勤美（1532）、陽明海運（2609）、萬海（2615）、瑞鼎（3592）、欣陸（3703）、榮剛（5009）、中美晶（5483）、中租-KY（5871）、橘子（6180）、福懋科（8131）、明安（8938）、寶成（9904）
成分股刪除12檔：新光鋼（2031）、友達（2409）、嘉里大榮（2608）、長榮航（2618）、京城銀（2809）、中信金（2891）、全漢（3015）、元大期貨（6023）、台郡（6269）、復盛應用（6670）、可寧衛（8422）、福興（9924）
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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