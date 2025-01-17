特選臺灣環境永續高股息指數成分股增刪12檔個股 陽明等入列

法人提醒，下周美國將進行總統交接典禮，短期內政治風險恐引起市場波動。就長期投資的角度，建議仍應以收息為主要目的，可選擇布局於長天期的投資等級債，且票面利率較高的債券ETF，才能在動盪中有穩健的避風港。

2025-01-17 10:43