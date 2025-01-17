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2025年第一槍 三檔台股ETF換股囉

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
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2025年首波台股ETF換股啟動，臺灣指數公司17日公告包含富邦臺灣中小（00733）、FT臺灣SMART（00905）、中信臺灣智慧50（00912）共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自2025年1月17日交易結束後生效（亦即2025年1月20日起生效）。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除45檔，換股檔數比例為90%。新增成分股有直得、上銀、為升、宇隆、IKKA-KY、華通、廣宇、海悅、昆盈、金像電、台光電、億光、凌陽、漢唐、圓剛、凌群、盟立、敦陽科、亞光、智原、華晶科、景碩、日興、玉晶光、創意、聯鈞、達邁、海華、大銀微系統、聯德控股-KY、凌通、眾達-KY、訊連、祥碩、遠雄、邁達特、同欣電、光聖、達發、洋基工程、AES-KY、采鈺、南電、羅昇、鈺齊-KY。

刪除股則有三芳、東陽、耿鼎、喬福、中華化、彰源、佳大、海光、裕隆、致茂、映泰、新巨、全新、美隆電、普安、中櫃、慧洋-KY、晟銘電、鴻名、大量、通嘉、洋華、定穎投控、永新-KY、鈞興-KY、材料-KY、茂林-KY、達興材料、乙盛-KY、jpp-KY、工信、居易、聚鼎、迅杰、迅得、志強-KY、視陽、汎銓、永道-KY、菱光、百和興業-KY、波力-KY、高力、慶豐富、百和。

FT臺灣SMART追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，成分股檔數並不固定，此次132成分股中新增30檔、刪除33檔，總持股檔數將降至129檔。新增成分股有東鹼、和桐、川湖、智邦、致茂、新巨、全新、皇翔、華固、晶華、美食-KY、凱基金、中信金、大立光、晟銘電、奇鋐、零壹、台灣大、融程電、聯鈞、洋華、健策、佳醫、樺漢、迅得、晶碩、振樺電、勤誠、菱光、欣巴巴。

刪除股則為福懋油、勤美、宏泰、潤隆、新光鋼、汎德永業、群光、志聖、新興、全科、創意、智易、TPK-KY、麗豐-KY、廣越、拓凱、和碩、長虹、達麗、豐藝、巨路、台表科、全國電、啟碁、台虹、長華*、達方、志超、波力-KY、豐泰、中保科、新保、泰銘。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，此次50檔成分股中新增及刪除3檔，換股檔數比例為6%。新增成分股有陽明、力旺、世芯-KY；刪除台化、中租-KY、環球晶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信金 洋華

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