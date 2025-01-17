不想當套牢債蛙？ 可學股神巴菲特買這類債券

近期長天期美債價格持續破底，讓原本預期聯準會（Fed）降息後能賺到資本利得的債券投資人慘遭套牢，變成「債蛙」。然而卻有人買債券不僅賺到利息，也賺到價差，那個人就是眾所知名的「股神」巴菲特。只是他與一般「債蛙」大買長債不同，他旗下波克夏的主要債券部位，都是0-1年的短天期公債。

根據波克夏去年上半年財報，巴菲特持有的短期美債，較2023年底大幅增長逾八成，超過2,300億美元，規模甚至超過美國聯準會。而他自己也在去年5月的波克夏年度大會上，親自說短天期美債與國庫券是「最安全的投資」，光是短期美債每年就為波克夏帶來120億美元的穩定收益。進入2025年，隨著美國就業數據表現亮眼，推升美元指數，也促使短債價格走揚。

相反的，近期股市受美債殖利率創高影響，出現大幅波動，漲多的題材股紛紛大幅拉回，分析師認為這波下殺主要是殺估值。以「後見之明」來看，去年巴菲特在第3季大賣蘋果股票，增持美國短期公債與國庫券，可說是「神操作」。

觀察台灣的債券ETF表現，亦可發現自聯準會去年9月升息以來，表現最佳的券種幾乎都是短天期債券ETF，例如中信美國公債0-1（00864B）、群益0-1年美債（00859B），近三個月報酬率甚至在4%以上，遠優於同時期的長天期美債ETF，顯示在美國經濟強勁、美元強勢下，短債反而成為避險利率風險的有效工具。

法人表示，去年初以來，市場對於聯準會啟動降息的樂觀預期，導致長天期美債價格一路上漲，加上尋求資本利得的債券ETF投資人蜂擁而上，進一步推升台灣債券ETF規模突破3兆元大關。然而聯準會正式啟動降息循環後，美公債殖利率卻一路攀升，投資人期待的債市多頭行情落空，主要是因為美國經濟遠比想像強勁，且隨著川普二度入主白宮，一連串的政策讓市場擔憂通膨再起，聯準會降息循環可能提前結束，導致不少人套在長債ETF。

理財專家建議，隨著美國聯準會進一步放緩降息步伐，美國聯邦基金利率可能維持在4%以上水準很長一段時間，此時資本市場正在重新定價，高本益比的股票陷入修正，投資人若想避險，尋求暫時停泊資金，等待合適進場時間，短債ETF會是不錯的選項，尤其在降息循環拉長的環境下，核心配置應該縮短存續期。

不過，長天期美債並非完全沒有投資價值，理財專家表示，若美國景氣可能反轉向下，確實是進場長天期債券ETF的好時機。但在此之前，投資人不妨學習巴菲特的作法，運用短期美債ETF賺取較高的無風險收益，等待更好的投資時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。