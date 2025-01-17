00757長期投資選尖牙股能顛覆世界！ 專家：短期衝刺可考慮00909

時間過得好快，新的一年又來了！這次要請ETF大贏家股魚老師，來幫我們做ETF績效總體檢。

他會幫我們檢視一下，看有哪一些ETF適合做定期定額，為新一年投資參考，有機會在新的一年能夠大發特發。

投資ETF要在意經理及保管費嗎？

這種東西是一個相對的概念嘛。保管費跟經理費的話，長期投資都說，一定要注意這些費用率的高低。但實際上講起來，費用率大概都在1%以下，甚至多數都在0.5%以下，相對已經算很低了。

跟以前共同基金比起來都超便宜，動輒5-6%。做ETF投資，最重要的還是這檔產品有沒有帶來好績效，這才是關鍵。

若是管理跟經理費很便宜，但績效很爛，那買了也是白買！

2024年原型ETF績效總表

原型的ETF若不分國內跟國外，全部都整理在同一張表上面。

原型ETF指它直接有相對應的指數可做參考的產品，現在指數種類很多，對應來出很多產品被開發出來。

從績效表整理會發現很讓人意外的事情，知道第一名是誰嗎？

是國泰數位支付服務（00909）

這檔我們以前也有介紹過，那時候大家都嗤之以鼻，超冷門！沒有人在乎它，當時底下的留言，看了都流淚；一檔好產品，竟然被你們說成這個樣子。

有興趣可看以下影片：

那時候為何大家會對它嗤之以鼻？還記得嗎？就是因為那時候比特幣不好！當時有監管問題、破產問題、交易所倒帳...等。

但風雪過後，馬斯克跟川普攜手一起登上巔峰之後，這檔產品績效今年交出了70％。

第二名部分是第一金太空衛星（00910），其實看完前三名績效排名後，突然有一大膽想法「應該全力壓住在馬斯克身上」。

為什麼這樣子說知道嗎？

這三檔（績效前三）全部都是跟馬斯克相關的...00909跟比特幣相關 00910的太空衛星；低軌衛也是馬斯克的SpaceX相關。 那富邦未來車（00895）？電動車又跟特斯拉相關

但這有點像是機會財，是剛好壓對川普；如果萬一是賀錦麗的話又不一樣。

但人生沒有回頭路，反正也不可能回到過去了，只能夠向前看！目前看起來的話呢，確實壓倒在馬斯克身上的都會發大財。

那我把所有的這個資料的話全部都整理在這邊，提供給大家做參考。

短線衝刺：投資00900可以抱多久？

針對短線衝刺很有興趣00909好好的參考一下

覺得比特幣能夠衝多久？現在已經10萬以上了，聽說現在已經喊到20萬了。

除了比特幣，00919裡面還有NVIDIA，AI都在裡面了，難怪會衝成這樣！

短期冠軍的部分，剛好把年末這段時間最熱門的題材全部都囊括在一起，所以交出了一個非常漂亮的趨勢。

00909給投資人去思考一下，比特幣可以衝多久？AI可以衝多久？你覺得它可以衝多久？基本上這檔就可以爆多久，這檔產品的話就跟他們有非常直接的一個關聯性。

長期持有：統一FANG+（00757）績效資優生！

長長久久的話，就講另外一檔，也有在節目裡面講過的00757。

這檔股價已經破百了，原型ETF破百真的超難得！

當初在巡迴演講的時候，很多投資人跟我講說「老師啊！這一檔的策略這麼集中在這些科技類股的話，會不會崩盤的時候死得很慘？」

當初回答投資人說如果要發大財的話，一定是集中投資。巴菲特也講過，如果要能賺到最多的錢，一定是搞集中投資才能夠賺到最多的錢。

要講一下巴菲特的所謂的集中投資策略是什麼？選股持裡面大概有50檔，這好像不是集中投資，這個叫做分散投資。

意思是什麼？就是投資部位裡面這50支，其中有10檔佔最大成分股的比例，可能這10檔加起來，就佔了他總資金比重超過7成以上，全部都壓在這幾檔上面。

所以他集中投資的意思就是說，你要把你的錢放在你最有把握的個股上面，然後加大他的投資力道，這檔00757不就是完全符合這個特性嗎？

FANG是什麼東西各位知道嗎？尖牙股，不是10支科技類股而已，是10支能夠顛覆世界的10檔股票。

什麼叫做顛覆世界？評估現在有哪些公司，在科技力、創新力、研發力、獲利能力上面，在所有的產業、所有的族群裡面領先前茅的，就把他給選進來。

所以你不要想說他只有科技類股，如果今天傳統產業大噴發，它也是有機會會選進來的。雖然目前是沒有看到，目前對尖牙股的印象還是集中在科技相關的產業裡面去。

過去到現在，這些科技相關族群，幫投資人帶來豐厚的報酬。你今天去買00757，等同就是把美股的十大天王巨星囊括在手中，這樣子投資不就很方便了？

輪動的結果是往好的方向擋，就讓你變成尖牙股。所以這一檔00757的話，做長期科技股布局的話，是非常可以參考的標的物。

對不會選時機，又想要獲得報酬的投資朋友，定期定額真的是最好的投資方式。

可是老師，我們常常心很大，然後想要投資的標的很多，可是口袋的口口有限；如果想要從這個績效排行榜裡面去選出來適合做定期定額的ETF，建議會是什麼？

真正的臺灣人，講到底，就只愛科技股而已。什麼食品股、什麼航運股，那些都是短暫的風潮而已，只有一檔長線不敗，叫做科技。

臺灣被稱為科技島，大專院校畢業的學生最熱愛的就是去科技產業工作，所以吸納了這些精英份子，全部都在那個產業裡面工作。

講到傳統產業講老半天了，大家不一定認同；如果問哪個產業最值得投資，跟你講美股或台股都一樣，就是科技類股。

因為他的長線報酬基本上都是最高的。熱愛這些科技類股上面來看的話，當然我們就有像00830、00662、00757這些相關的產品可以來做一個選擇，因為他們代表的都是像費城半導體、納斯達克或是像尖牙股這些相關的投資的選擇。

假設以十大天王這一檔00757來講好了，整理定期定額跟單筆投入之後的話，就沒有再做提領的一個動作。00每757年交出來的一個報酬率表現，有沒有好棒棒？真的其實不錯。

不管你用單筆投資或者說你用定期定額，基本上他都交出一個還不錯的績效表現。那當然我們今天不能夠說很偏心，就放那個00757給各位看了，這樣的話大家會懷疑說我是不是對這檔特別有偏見，有獨鍾。

哎呀，有偏見是很正常的嘛，對不對？畢竟我也還是辦巡迴講座的嘛，對不對？那當然了，我們今天公平起見，我們也把這個費城半導體指數、NASDAQ指數還有這個金牙股這個指數的資料，我全部幫你整理在這張表裡面。

績效如何都幫你算。數字在這裡，我們常常講說數字就是真相，不要做過多的解釋。

我們非常公平的把這些臺灣人愛投資的這些科技相關類股的產品放在這邊，提供給我們投資朋友來做個參考。你喜歡哪一檔，你就自己去做選擇，基本上就對了。

00757就是一檔波動性比較高，可是相對報酬比較高，他是一檔不配息的ETF。可是就是因為不配息，所以才能夠累積比較多的本金，然後再去做衝刺。

也提醒，像那個費城半導體、NASDAQ指數跟尖牙股，基本上他們在整體的波動上面來講是屬於偏高的，所以一旦股市出現回檔的時候，回檔也是比較深。

想要高報酬必先能夠承受高波動，你千萬不要想說要高報酬低波動那是不可能的。雖然上面的報酬率看起來很驚人，但是你也不要忘記了，中間震盪的過程，那個可是很煎熬的。

這種產品就很適合做定期定額，然後再加上單筆逢低加碼的投資，就會有很不錯的效果。

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