高息基金一年績效贏00915、統一奔騰長期也勝過0050！泰北哥：金融產品很多別只看一小塊

我在去年高股息ETF大漲時有提，不要只看它息高且價格漲，就一股腦全放在高股息上面，尤其不要單壓一支，也可以放一些在基金。但那時，基金漲幅並不如ETF明顯，應該沒幾個人把我寫的放在心上，那時至今日，我們來將去年高股息與基金的表現，做一個比較。

​附上目前手持基金。並略作介紹及購買思維。

1.股票高息型

聯博美國成長入息基金-AI(台幣) : 這支去年的報酬率約30.27%，就比較而言，打敗高股息ETF00915的22.36%，且為月配息，年殖利率約8.76%，算是現金流不錯且淨值成長也佳的基金。

至於穩定度，美股市場與台股的波動度本就不相同，應該兩個市場同時擁有，但如果資金不太多的朋友，選邊站也是可以啦！畢竟，我也不知道一段時間下，誰一定會贏！像00915好的時候，年化報酬也是40多%。

2.平衡型

安聯收益成長AM穩定月收美元(+AMG7+BMG7)：這檔號稱國民基金，也是壽險公司常搭配的標的，他的年報酬跟00713，00919差不多，本身有好幾種型號可以購買，AM是較常採購型。

若你有高現金流需求，可以購買AMG7，年息約有9%以上。這檔也適合當資金不知道要投資什麼時，做短期資金暫留的地方。

3.債券型

聯博-全球非投資等級債券基金AA穩定月配美元，這檔要看需求，不一定需配置，原因很簡單，債券的特性穩定，但沒什麼成長，今年的報酬13.86%已經很高，不一定每年都很高。

所以，若投資沒很多，其實配置平衡型基金（股債合一)就好。

4.股票無息型

很多專家會推薦這一種的，為什麼？就跟為什麼推薦市值型一樣的意思，高報酬率。股價波動度大，報酬當然也會忽高忽低，像統一奔騰來說，目前看27.16%，覺得還好，但好的時候，也常超越市值型。

長期績效一直優於市值型。他的10年績效目前558%，0050約311%。 ​ ​

所以，金融投資商品很多，不要只看一小塊，很多人為了讓他人認同自己的理念而針鋒相對，有時只是眼界不夠寬，多看看各類投資商品，總會找到自己適合的！

達到財富自由才是真的，吵贏不會讓你的錢變多。

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