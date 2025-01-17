0056、00878、00919領息這三檔為主！ 達人：市值型我選00905而非0050、006208

定期定額是許多投資者採用的穩健策略，但「選擇什麼標的」是成功的關鍵之一。財經作家林帝佑在玩股網自製節目《財富狂犇》分享自己的資產配置邏輯：定期定額市值型 ETF 與主動操作高股息 ETF，月薪兩萬多的上班族並行儲蓄與投資，多管齊下讓資產成長，三年賺進第一桶金。他並以自身經歷鼓勵小資族，不要因為薪水有限而放棄理財，看似微小的累積終將有所回報。

雖然過程中曾因為胡亂摸索槓桿商品，短短兩三年小台賠掉一台國產車，2021 年則轉向開始執行定期定額策略。林帝佑目前將兩成資金投入定期定額策略，其中一半為台股基金，另一半則配置於美國科技基金與股債平衡型基金。至於市值型 ETF，出於對 ESG 主題的偏好，他並非選擇 0050 或 006208，而是 00692 與 00905，考量點則是出於對於台積電佔市值型 ETF 比重。

林帝佑解釋，市值型ETF常會因台積電權重過高而存在集中風險，而 00905 將台積電的權重上限設定為 30%，績效甚至優於台積電占比近五成的 00692，同時也優於其他將台積電權重限制在30%左右的00923、00850與00922。

林帝佑並提醒除了定期定額，也應把握設定低檔加碼的操作方式。他和朋友於 2021 年底開始定期定額投資市值型ETF，有些基金平台提供了低檔加碼設定。經歷 2022 年的股債雙跌後，2023年的績效比較顯示，加入低檔加碼機制的資產回報率高出約10%。

除了定期定額，他也會進行主動操作。例如，他和朋友於2021年底開始定期定額投資市值型ETF，有些基金平台提供了低檔加碼設定。在經歷了2022年的股債雙跌後，2023年的績效比較顯示，加入主動加碼的資產回報率高出約10%。因此，他建議投資者選擇具有加碼機制的平台，以便在市場低點時擴大資本投入。

至於定期定額以外的主動操作部位，則是以高股息 ETF 如 0056、00878 與 00919 為主，幾乎不會選擇個股，因為個股投資需要更密切的追蹤和注意力。相比之下，ETF內建成分股調整機制，可以參與個股行情，且更符合他的生活節奏。

他分享了挑選ETF的四大原則：

觀察長期績效：含配息與價差的總報酬，在1年、3年和5年的表現需位於前段班。 基金規模：基金規模需在近30日內保持1億元以上，以避免下市風險，同時確保流動性。 避免高成長型高息ETF：高成長與高配息通常是互斥的，這類ETF的波動較大。 關注配息穩定性：對於在意配息的投資者，應該選擇長期配息穩定的ETF，但仍需以長期績效為主要考量。

為何定期定額市值型 ETF，主動操作高股息 ETF 賺價差？

對於剛開始投資的人，林帝佑建議從市值型ETF入手，因為其長期績效優於高股息ETF。此外，累積型ETF的總報酬通常略優於配息型ETF，儘管可以選擇配息再投入，但這樣會產生額外的交易成本，因此累積型ETF在資本增值方面表現更好。

此外，他會根據殖利率主動調整高股息 ETF。當殖利率降低時減碼落袋，而當殖利率提高時則買進。他補充，雖然市值型 ETF 較有波動性，但考量到一般投資人無法盯盤，也抓不準高低點，因此還是以定期定額著眼即可。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：定期定額市值型，高股息 ETF 賺價差？逆向突破盲點，小資配置三年滾出一桶金

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。