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美債殖利率走高 00959B 長天期投等債高票息有助長期投資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投資級公司債ETF最新配息一覽(資料來源：各家投信官網)
投資級公司債ETF最新配息一覽(資料來源：各家投信官網)

美國10年期公債殖利率近期來到近一個月高點的4.78%；美國20年期公債殖利率突破5%，讓美國債市重返投資人目光，市場對長天期債券的需求上升。在總經部分，短期通膨壓力緩解，加上市場對美國聯準會暫停或進一步降息的預期，讓長天期債券價格有潛在上行空間。法人提醒，下周美國將進行總統交接典禮，短期內政治風險恐引起市場波動。就長期投資的角度，建議仍應以收息為主要目的，可選擇布局於長天期的投資等級債，且票面利率較高的債券ETF，才能在動盪中有穩健的避風港。

台灣ETF市場規模持續成長，根據證交所、櫃買中心數據統計至2025年1月10日，目前在台掛牌之股、債ETF總規模分別為2.7兆元與3兆元。此外，統計至1月10日，債券ETF受益人數已超過200萬人，再創歷史新高，也反映出投資人的配置需求。

大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭修誠指出，美國上周五(10日)公布的非農就業數字出乎預期的好，市場專業投資人紛紛下修對聯準會1月降息的預期。根據芝商所觀察，聯準會1月維持利率不變的機率為97.3%，降息25個基點的機率為2.7%。

郭修誠表示，聯準會從2024年9月18日宣布降息以來，持續觀察經濟數據與市場狀況來調整降息幅度，降息步伐相對緩慢。從歷史經驗來看，在這樣的降息環境中，需要更長的時間方能實現債券額外的資本利得。然而，持有長天期、高票息的投等債投資人，除了可享相對穩定的息收外，就總報酬與波動度來看，也相對具有吸引力。

郭修誠說明，由於降息步調偏慢，也會讓債券發生資本利得的時間延後。債券投資人應回歸債券提供固定收益的本質，在妥善控管風險的前提下，選擇票面利率較高的投資級債券獲取債息報酬。00959B的追蹤指數首創篩選票面利率前10%的債券，讓投組的流動性在降息環境下相對穩健且分散，同時聚焦美國發行、平均信用評等BBB的投資等級長天期債券，目前指數平均票面利率6.6%。

大華銀投信表示，根據1月16日最新評價結果，在2月12日前持有00959B的投資人，每單位將配發0.05元。換句話說，想參與配息在農曆年後的2月11日為最後買進日，配息發放日將在3月7日。此外，若於1月3日前持有00959B的投資人，因為過年關係，配息將會在2月5日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國聯準會

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