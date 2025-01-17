00918去年第四季創新高配0.84元…今年有望延續？ 專家：關鍵要看股價表現

高配息主要貢獻還是靠資本利得，2024年第四季配息創新高有67%就是來自資本利得...

大華優利高填息30（00918）前陣子受到大家歡迎，原因是2024年第四季配息加碼到每單位現金0.84元，在一片高股息降息潮裡面，反而逆勢加碼配息，也成為高股息ETF裡面的浮木，2025年第一季還能維持高水準嗎？這次來跟你聊聊接下來的配息情況。

第一個要看的當然還是淨值變化：高配息主要貢獻還是靠資本利得，2024年第四季配息創新高有67%就是來自資本利得，以2024年第四季到現在的表現來看，淨值從24.65元縮水到目前23元左右。

再來是資本損益平準金：近一個月以來，從8元多縮水到目前7元，正好配息每單位0.84元，當然還是有空間能維持高配息，只不過這得犧牲淨值來換，等於左手換右手，股價也會比較辛苦一點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00918第一季配息會再創高？

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