法人：善用ETF 搶賺紅包

台股金龍年22日封關，根據統計，近十年封關日當天上漲機率是八成，不過也因封關在即，抱股過年的投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅0.12%，之後開紅盤機率也是八成，開紅盤當天平均漲幅達1.03%，顯示年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。法人表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，不妨以台股基金或台股ETF布局。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，川普/馬斯克的灰犀牛效應正在發酵，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，若盤勢有回檔可採取逢低買進策略。

富邦投信預計年後發行富邦台灣旗艦動能50 ETF （009802），該ETF擬任經理人林威宇表示，儘管AI相關個股在過去兩年已有相當大的漲幅，但觀察基本面，企業獲利也同步翻倍成長的情況下，很難說漲多的股票就是有泡沫。2025年進入AI應用的階段，在算力布建一定規模後，市場對於接下來的各種AI應用充滿興趣。其中最重要的就是機器人的推出。從雲端到實體的連結，機器人將承擔更多AI功能。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，近期台股受美股表現不振拖累，但美國經濟表現強韌，且大型科技業並未下修今年營運展望，雖需留意貿易戰與地緣政治風險，但科技股仍會是帶領股市向上的引擎。

預估台股2025年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均，因此半導體ETF與以科技為主要成分股的高股息ETF仍可望受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。