台股 ETF 買氣 一路燒

去年ETF備受投資人青睞，根據統計，2024年各類型基金的規模變化，年度規模增加前三大類型，由被動型基金包辦，包括台股ETF、債券ETF、海外股票ETF，其中台股ETF與債券ETF年度規模增加都破兆元，買氣持續延燒。

投信投顧公會公布去年12月底投信各類型基金規模，整體規模減少22億元，來到9.6兆元，由於ETF投資風氣持續盛行，12月規模以台股ETF增加765億元，居各類型基金之冠。全年來看，台股ETF增加了1.3兆元，拿下第一名，第二、三名，分別為債券ETF增加1.01兆元，海外股票ETF增加1,504億元。

去年投信基金規模增加前五大類型 圖／經濟日報提供

群益投信指出，台股去年表現出色，大盤漲幅近三成，加上台股市場的存股領息風氣不減，讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，台股ETF買氣持續延燒。而聯準會降息，債市投資環境更有利，債券ETF人氣與買氣攀揚。整體而言，由於今年股債ETF各擁投資契機，建議投資人可善用ETF來進行股債資產配置。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的投資工具。而能為投資人挑選台灣股利率佳，且具獲利能力的優質企業的ETF，成為投資人想要尋找長期投資台股息利雙收的重要選項。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF分批介入台股。

而去年美股與台股無疑是全球相當亮眼的兩大資本市場，在AI趨勢帶動下，以投資美股為主的海外股票ETF也受到資金追捧。

統一投信表示，AI的利多消息明顯展現出大者恆大的利基，科技巨頭掌握AI關鍵核心技術，產業爆發力帶來巨大的成長動能，這些科技巨頭最為受惠。首檔破百元的海外ETF--統一FANG+，其十檔成分股涵蓋蘋果、輝達等全美市值前六大的AI巨擘，被喻為下一個傳奇的ASIC晶片龍頭博通也入列其中，也因此成為投資人挑來定期定額的熱門選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。