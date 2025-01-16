14檔台股ETF 漲贏大盤

台積電強勢上漲領軍多頭反攻，推升大盤昨（16）日大漲510點或2.26%，以23,025點收市，盤面台股ETF跟著反彈表態，58檔台股原型ETF全數收紅，平均上漲1.5%，其中有14檔單日漲幅超過大盤，富邦台灣半導體則是唯一一檔漲幅超過3%的標的。

根據CMoney統計單日表現贏過大盤的依序有富邦台灣半導體、元大電子、中信小資高價30、元大MSCI台灣、新光臺灣半導體30、富邦摩台、永豐智能車供應鏈、台新臺灣IC設計、兆豐台灣晶圓製造、中信上櫃ESG 30、中信關鍵半導體、野村臺灣新科技50、永豐臺灣加權、元大富櫃50。

富邦台灣半導體經理人陳双吉分析，富邦台灣半導體是台灣ETF中首檔透過本業獲利指標（GPA）篩選邏輯的ETF，因此在晶圓代工族群中僅持有先進製程占比較高的台積電，才能在眾多台灣半導體ETF中拔得頭籌，顯見GPA篩選邏輯有效。

台積電法說會表示，由於客戶產品放量、AI需求持續強勁且受惠HPC與手機業績成長，2024年每股純益45.25元再創新高，經營階層預期2025年第1季營收250億至258億美元，毛利率57%-59%，且2025全年資本支出高達380億~420億美元，展現維持半導體技術領先地位的決心。

法人看好2025年AI仍為主流族群，產業龍頭台積電是半導體產業中首選，其法說利多效應可望帶動相關科技類股表現，相關含「積」量將受惠。

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