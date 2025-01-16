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債券、ETF比一比 00953B漲幅、人氣、票息率三冠王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
債券ETF持債票息排行前十。（資料來源：Cmoney、2025/1/15）
債券ETF持債票息排行前十。（資料來源：Cmoney、2025/1/15）

近期美債殖利率飆升，不過逢低搶債券ETF的降息投資契機熱度不減，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據CMONEY統計資料顯示，15日ETF成交量前三名，債券ETF就包辦一、三名。市場法人表示，投資債券ETF要特別留意其持債票息率，因為持債票息越高，越有利於其後續配息能力，此外，成交量與含息表現也是要留意。

觀察投信發行的97檔原型債券ETF持債票息（成分債息率），平均有4.69%，再以單檔排行來看，有31檔持債票息在5%以上，其中00953B群益優選非投等債平均值債票息率8.31%是所有債券ETF中最高的；進一步觀察去年9月降息以來的含息報酬率表現，也是00953B上漲5.41%表現居冠，成交均量也是00953B日均量2.6萬張最熱絡，00953B堪稱是首次降息以來債券ETF漲幅、人氣與票息率的三冠王。

ETF理財達人指出，觀察00953B群益優選非投等債之所以表現出色，在於追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成分券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上（含），同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，近期美國公債殖利率反彈，令多數債券商品承壓，不過，非投等債指數則明顯抗跌，此因非投等債存續期間偏短，加以其基本面看好，有利於抵禦利率市場波動，不受升降息綁架。從2024年初以來，市場對聯準會降息預期雖不斷調整，但非投等債表現一路持堅，不受市場利率影響，期間美國非投等債指數上漲8.20%，優於美國投等債指數的1.69%。展望後市，即便市場對聯準會降息預期縮減，甚至轉為有升息可能，但在經濟數據強韌，非投等債基本面正向，違約率料將繼續維持低位，整體環境有利於非投等債表現突出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00953B群益優選非投等債 ETF 債券ETF

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