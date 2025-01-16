想月領10甚至100萬…該選0050還0056好？ 達人：是要股息或資產成長

高股息跟市值型ETF的產品定位大不同：

投資高股息ETF自然就希望能夠賺到高股息 投資市值型ETF自然希望能夠賺到資本利得

投資朋友就問說：投資市值型ETF有沒有可能月領十萬或者是年領百萬，可能嗎？

如果想要月領10萬股息，是投資高股息還是市值型ETF哪一個投資效益比較好？

投資巿值ETF月領10萬股息、年領百萬，可能嗎？

2024年就是市值型ETF當道，就有不少人在討論說市值ETF；怎樣投資，也能夠月領10萬或者是年領百萬。

年領百萬當然有可能；要年領200、300萬可不可以？沒有問題的。

重點呢不是在於可以年領多少，而是在於可以投入多少 務實一點

投入如果不多的話呢，要怎麼去創造你的高領息？

而且領息概念怎麼來？它本來就是從殖利率來的，殖利率概會有兩個選擇：

一個：選擇市值型的產品 另一：選擇高息型的產品

巿值型與高股息ETF年化殖利率差多少

市值型跟高息型ETF殖利率的差異在什麼地方？差在％數？對就是差在%數；一般來講，市值型大概會落在3.8%到4%這個區間。

為什麼最近這幾年高息型的產品這麼受到投資朋友的歡迎？

以前是6%，後來是7%、8%、9%，甚至呢在某一個年度裡面喊出了10%不是夢；最近還看到13%的...殖利率％數衝上去之後，投資人都往那個高股息這邊去做一個移動。

但如果單看殖利率，今天要年領百萬，最重要獨領百萬領的是息，那殖利率比較高，才有機會比較快達成年領百萬 這也是為什麼很多投資朋友會往高股息一窩蜂移動的一個非常主要的原因

這叫逐利而居，可以很理解這種現象...

其實有個問題要先搞清楚，要投什麼樣的產品，搭配多少的殖利率，才能夠拿到要數字。

年領百萬股息要投入多少本金？

做兩個假設：

一個的話叫做股息固定，一個的話叫做殖利率固定。在兩個模式之下，就會造成選擇有點不太一樣。

用股息固定的模式來看，要投多少的本金你才有機會可以拿到這個數字？ 假設你今天買的是市值型好了，你要投多少？要投2500萬。 可是如果是殖利率固定，殖利率如果越高，要付出去的本金相對來講就會變得比較小。

要領這個所謂的百萬股息，不是一個夢想，他絕對是可以達到的，但前提是要透過哪個角度來看。

選擇高殖利率的角度來看，可能投入的本金可以比較小，但如果是以一個比較有成長性的角度來看，那殖利率可能稍微會比較偏低。

想要月領十萬，存0050還是0056好？

用市值型跟高息型的代表來分析：

市值型的代表0050，從2019年最近這幾年的殖利率拉出來看，近5年的平均殖利率大概是3.27%。

可是0056一樣的時間點，統計出來的平均殖利率是多少？6.65％幾乎是一倍的息！

年領是固定的，我就是要領到這麼多的一個錢。

假設年領120萬，月領10萬年領：

買0050本金需要約3,670萬

如要的是息，希望在比較快的時間內可以達到年領多少或月領多少，那毫無疑問的一定是選高息型的產品

可是呢你如果今天是比較著重於成長的話，那你可能就要放棄對息的一個渴望，專注在成長這一塊，就要選市值型的產品。

投資0050跟0056報酬會差多少？

可是呢以成長性來講，市值型確實是比較好的。

一樣把兩檔相同的產品0050跟0056，從2017年到2024年這段時間，整體的報酬率表現拉成一張表，假設在2017年投10萬塊進去，到了2024會變多少錢？

以0050為例，投了10萬進去，經過了一段時間的增長之後的話，到2024年會變成36.8萬；翻三倍，差不多7年左右的時間，可是他的殖利率比較低。 0056息配的比較高，要年領百萬最快達標的話應該要買高股息；不過相同的時間點，一樣投10萬進去，可是10萬到相同時間點結算時只有28.8萬。

結論

希望本金比較有機會成長的速度比較快，就是要降低對息的渴望，讓有更多的一個本金在市值型的產品裡面做長期累積滾動。

但需要是穩定的息或比較高的息來運用，就要選擇所謂的高息型的產品。

所以不要一天到晚市值型的人去攻擊高息型的人，或是高息型的人去攻擊市值型的人，這個一點意義都沒有。

因為不同的投資人需求本來就不一樣，只要這個產品可以滿足你的需求，它就是一個好的產品。

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