聯準會按降息暫停鍵 第一金優選非投等債 ETF 00981B擔任債券攻擊手

迎接蛇年曲折多變行情，第一金投信將在年後率先推出第一金美元優選收益非投資等級債券ETF（00981B），提供投資人作為年後紅包財與年終獎金投資新選擇，第一金優選非投等債ETF追蹤投資彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，鎖定美國發行、美元計價債券，以10元價格發行、提供月配息機制，除了追求報酬成長外，也具備債券收益特性，在金融市場動盪之際，亦能發揮下檔保護力。

春節前後宜關注元月全球金融兩大事：聯準會利率決策可能暫停降息，美國新任總統川普上任推動新政，提高關稅政策將推升美國通膨，推動企業減稅政策，可望挹注獲利成長與就業動能等。第一金投信指出，預期未來一年全球金融市場多頭不歇、波動加大，固定收益資產配置宜挑選債券攻擊手，非投資等級債券ETF適合作為攻擊、防禦、收益並進的資產配置部位。

聯準會去年9月以來三度降息，聯邦基金利率水準降至4.25%至4.5%區間，最新利率期貨數據顯示，近期在就業數據強勁、通膨升溫的情況下，上半年降息機率、降息幅度大幅降低，聯準會12月份FOMC會後聲明更已透露將按下降息暫停鍵，觀察過往聯準會在預防性降息、暫停降息至下一次升息前，各類債券資產普遍呈現上揚。

Bloomberg資料統計，聯準會1987年至今，預防性降息至升息前各類債券表現觀察，美元非投資級債券的平均漲幅達9%，遠高於美國公債平均漲幅2.7%、美國投資級債券平均漲幅3.65%，顯示其債券攻擊手的上攻特性。

非投資等級債券過往被稱做「垃圾債券」，該類債券的信用評級低於投資等級債券，需要承擔較大的違約風險，為了補償這樣的風險，債券發行人也提供比較高的收益率，以美銀美林非投資等級債券B至BB級公司債為例，目前平均收益率在6至8%間，具備投資吸引力。不過，王心妤也提醒，若要降低非投資等級債券違約風險，非投資等級債券ETF透過投資在一籃子債券，相對單一債券投資較能降低違約風險。

此外，非投資等級債券ETF追蹤指數的標的篩選邏輯，也是提升收益、降低風險的重要機制，王心妤說明，以彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數來看，成分債券為全球成熟國家企業債券，且為美國發行、美元計價標的；在外流通金額要大於7.5億美元，單一發行人上限為2%；鎖定優先債券，排除CCC評級下債券；成分債券票息率要大於5%，並排除殖利率後段班10%債券等，一方面降低風險，一方面守住收益，提供投資人順應蛇年動盪行情，展現靈活攻守投資特性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。