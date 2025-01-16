這些海外 ETF 受惠最深 美國金融業獲利前景佳、大陸兩新三穩激勵陸股

美國聯準會恐進一步放緩降息步伐，成為美國大型銀行業營運利多；中國大陸政府持續祭出貨幣寬鬆政策，並推出「兩新、三穩」等振興經濟手段，同時要求企業增發股利，亦有利陸股後市。中信特選金融（00917）與中信中國高股息（00882）公告第二階段分配評價結果，除息交易日為1月17日，今日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為2月19日。投資人可藉由這兩檔主題型ETF參與美國金融業多頭與陸股復甦行情。

00882為2021年1月27日成立，即將滿4年，為目前規模最大、受益人數最多，也是國內唯一的陸股高股息ETF。00882經理人葉松炫表示，2024年中國大陸推出「新國九條」政策，從企業、機構與監理三管齊下，推動長期資金入市、深化改革開放，並鼓勵企業提高並穩定配息率，嚴懲財務造假，確實保護投資人權益。同時更推出一系列寬鬆政策，帶動陸股開啟一波漲勢。去年00882全年漲幅達3成，表現相當亮眼。

不僅如此，外資機構紛紛出具報告指出，陸股目前處於相對低基期，且估值偏低，進而增持陸股部位；內外資競相加碼，亦對陸股形成強力支撐。葉松炫表示，隨著中國大陸今年推出「兩新」政策，鼓勵民眾更換家電與通信產品，以及穩房、穩股、穩內需的「三穩」政策，有助提振市場信心，陸股後市可以期待。

而在美國方面，隨著川普帶領共和黨重掌政局，市場普遍預期川普政府將再度推行減稅與放寬金融監管政策，有助於美國金融業迎來新一波成長。00917經理人張苡琤表示，2016年川普首度當選時，標普金融指數3月上漲17%。且拜登時期美國對於併購管制趨嚴，隨著川普當選，併購案審理預料將相對寬鬆，不僅金融業併購案有望出籠，大型併購案再起亦有利投資銀行收入增加。

中國信託投信表示，隨著川普政府放寬監管、減稅與擴大政策支出，預估銀行盈利能力與股價皆可望提升，以美國大型金融業為主要成分股的00917後市看好。而中國政府持續祭出利好股市與房地產政策，00882的表現亦可期待。投資人布局台股ETF之餘，也可將眼光放到具有前景的海外ETF，除可分散風險，亦可掌握最有潛力的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。