用債息為自己加碼年終獎金 這檔月配投等債 ETF 年化配息率居冠

歲末年終，上班族若對自己年終獎金不夠滿意，買進將在1月中除息的債券ETF，為自己賺個債息紅包，會是個不錯的選擇。觀察各家投信業者配息公告，有多檔債券ETF配息相當「香」，前幾名都有6%以上的年化配息率。進一步觀察這些債券ETF，可發現大多屬於投資等級債券ETF，其中月配型債券ETF以中信ESG投資級債（00883B）的年化配息率6.42%最高。值得一提的是，配息率較高的投等債ETF，大多也是ESG債券。

隨著通膨持續降溫、聯準會升息步伐趨緩，加上美國經濟展現軟著陸跡象，投資級債券市場正迎來難得的布局良機。法人指出，近期整體投資級債券與美國長天期公債利差已降至100個基點（1個百分點）以下，創下四個月以來新低，顯示投資人對經濟前景展現高度信心。

以這次年化配息率達6.32%的中信ESG投資級債（00883B）為例，根據中國信託投信官網說明，00883B追蹤Bloomberg MSCI美國企業ESG永續投資級債券指數，成分債以BBB-信評以上的優質企業債券為主，採月配息機制，並結合ESG永續投資概念。進一步觀察主要成分債，包含美國通訊巨擘Charter通信公司（CHTR）、無線網路營運商T-Mobile（TMUS），以及聯合健康集團（UNH），廣泛布局不同產業，可望降低長期投資風險。

再者，從投資人最關心的配息狀況來看，00883B從發行至今配息率逐年提升，年化殖利率從2021年約2.5%，來到去年的5%以上。且為因應投資人對於現金流規劃的需求，00883B自去年7月起從季配息改為月配息，並實施收益平準金機制，可增添其配息的穩定性，提供投資人相對穩定的配息來源。

「每一次的消費，都在為你想要的世界投票」，投資也不外如是。理財專家指出，近年「ESG投資」蔚為風潮，顯示越來越多投資人在追求投資收益時，也會關注自身居住的環境永續。在此情況下，建議投資人不妨將ESG概念的債券ETF納入投資組合，有固定息收外，也能掌握相關趨勢商機。

中國信託投信則認為，目前美國經濟基本面持續展現韌性，包括就業市場維持穩健，失業率處於低檔、GDP呈現溫和但穩定成長，企業財務體質良好，違約風險可控等。00883B採取中期存續期間策略，在當前市場環境下具備最適風險收益配置，投資人可以兼顧ESG永續投資，也把握投資級債券市場可能出現的中長期漲勢。

本月有多檔債券ETF的除息日都在1月17日，投資人若想年前領到債息紅包，可別錯過今天的最後買進日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。