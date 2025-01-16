2025年00885、00712跟「電動車ETF」值得關注？小童：越南體質還不錯卻被市場冷漠、遭低估黑馬

新的一年剛開始，老樣子來跟大家聊聊2025年我認為非常值得關注的幾檔ETF。有印象的朋友應該都記得我在2024年看好了哪幾檔吧？沒錯，那就是...

1.債券 2.中港股市

而這兩類的ETF也非常順利的在去年如期上漲了非常多。儘管債券後續修正拉回，但至少透過我們影片中分享的點位來做操作，以自己不含息的已實現獲利也有個10%，更不用說因為進場的成本夠低，即便它後續有出現拉回，對我們來說也是無傷大雅。

中港股市的部分更驚人，前幾部影片有給大家看過，已實現獲利是來到46%。如果再加上配息則會來到50%。這個50%其實已經可以跟很多的個股來做較勁。

經過這樣一年的應證跟檢討，或許不一定是買到整個年度總結飆漲最多的標的，因為買正2等等帶槓桿的商品一定有機會賺更多嘛！但至少透過有憑有據的分析，關鍵區域的加減碼操作，也非常安心的在2024年ETF投資上賺取了相當不錯的成績。

所以誰說ETF不能買？誰說中港股市或債券是爛投資？

藉由經驗，其實可以發現，只要做好資金分配跟做好之前說的3個重點，那是不是ETF反而更可以成為你沒有壓力的操作？而這兩檔雖然我自己也還是持續看好，但如果我在2025年持續講一模一樣的標的，那我相信大家也會膩吧？以下會分享今年會重點觀察的口袋名單：

第一個口袋名單

首先基本上那些常見的ETF，如：00878、00919、0056、甚至0050、006208等等，就不多加贅述，畢竟這些都是屬於大同小異而且家喻戶曉的ETF，也是我平常頻道裡就時不時會提到關鍵區域的標的。因此會提一些跟中港股市一樣，明明體質還不錯卻常常被市場冷漠、低估的黑馬潛力市場。

富邦越南（00885）

而第一檔我自己認為非常有潛力的ETF就是00885。那越南股市的部分，其實過去就有提過兩次，但因價格一直都還沒有出現轉勢，所以也都還在持續觀察，那到底為什麼會那麼看好越南股市呢？

原因一：目前的價格非常關鍵

它除了是處在水平橘色的密集成交區之外，以過去每次價格打到下方灰色區塊的支撐區時，是不是每次碰到的時候價格也都會不斷的出現收腳？

所以目前的觀察，11元到12元的這個區間似乎是有神秘的買盤在不斷吃貨...而屆時只要真的如期出現新一波的轉勢成形，那是不是就很像之前分享4大形態當中的特殊形態第二招？

甚至後續只要在轉勢成形之後，又繼續突破12.4元那邊的前一波轉勢處，那就會形成完整的特殊形態，也就真的有機會迎來更強大的波段行情喔！

當然，除判斷價量分析之外，第二個基本面的規劃也是要持續關注的。

以目前越南的局勢來說，除了NVIDIA創辦人黃仁勳在去年底有親自探訪河內，與當地政府高層會談AI發展之外，眼前的當下越南地廣、人多、勞力成本相對便宜的優勢，也可能讓他們成為川普對中國實施關稅戰的少數受惠國之一。越南目前除了紡織、服裝等等的傳統產業之外，他們在電腦電子零組件的代工也是發展得非常積極，為的就是能夠搭上我們剛剛前面說的AI趨勢。

當然，我之前也有說過我越南的朋友跟我分享，當地的水電基礎建設確實還需要再好好加強，但哪個國家剛開始的發展不也是這樣一步一步慢慢走來的？尤其現在並不像早期，很多東西都必須自己從零開始研發，現在的時代已經進步非常多，是可以透過跨國合作或跨國進口來增加它們的發展速度。所以我認為基礎建設這個問題並不是長遠的難關，重點在於政府有沒有心去發展而已。

以目前普遍市場對於越南的經濟成長預期來說，大約是落在6.5~7%，但他們的總理卻野心更大，追求的是2025年可以來到8%。

在這樣高度追求的情況之下，是不是也就表示了必須投入更多的經濟預算才有辦法達成？而以目前越南的財政支出占GDP的比率來看，其實還算屬於東協國家中相對的低檔，這就表示他們還有非常多的發展空間是值得去期待的。只要屆時一把財政支出往上拉，基礎建設往上帶動，我相信在經濟成長率的這方面也就有機會出現他們總理期待的優於預期喔！

不過這邊我還是要強調一下，越南股市畢竟還是屬於風險較高的投資市場，尤其今天提到的00885它又沒有配息，所以在觀察這種標的的時候也千萬要評估好自身的風險承受跟資金分配，再來佈局。務必一定要等到價格出現真正的轉勢再來進場，這樣才能避免消耗太多的時間成本與機會成本！

復華富時不動產（00712）

再來第二檔會在今年重點觀察的標的還有00712。這檔ETF除了目前是跌深以外，現階段的價位也還是處於橘色的關鍵區域。

我也說過，當今天價格來到關鍵區域，我們也不用急著買，重點是觀察有沒有轉勢的成形。而以目前來看，轉勢我會先抓在上方綠色圈圈處的位置。如果後續有站穩，那就有機會期待長時間以來的跌深反轉。

尤其在跌深的這段期間，可以觀察到，除了量能是持續增加之外，持股大於400張的股東也是翻倍成長，超過1000張的股東則是增加百分之六。在這樣低檔不斷吃貨的情況之下，或許這邊的位置就會是我們可以順勢跟進的關鍵區域。

尤其00712最讓人追捧的並不是它價格的便宜而已，還有它誘人的高殖利率。如果我們以它歷史配發的平均季配息來推算股價，那大約可以得到年化殖利率10%的驚人表現。所以我自己認為00712算是一檔進可攻退可守的存在。

不過這樣的標的因為它是投資在美國抵押權型不動產投資信託上，所以在風險承受跟價格波動上，自己認為會比較適合追求高風險的投資人來做佈局。如果你是要追求穩定配息又期望有一些價差成長的話，那我認為現階段的公司債ETF老實說會更適合你！

電動車ETF

我認為今年也可以留意的重點，會放在我去年提過的電動車ETF。這當中包含了國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）以及新光標普電動車（00925）。

這一類的主題型ETF除了可以更好地抓到電動車的趨勢之外，他們也有機會受惠於川普上任跟特斯拉的未來發展。

基本上電動車，如果你是在去年六七月有看到我分享特斯拉的影片：

老實說你買的位置真的會是非常漂亮！目前雖然已經如期大漲了非常多，也抵達我們當時分享的目標價，但因為我認為電動車的這個趨勢並不會那麼快就結束，所以後續如果有出現拉回，那都可以透過4大形態的123進場點來抓到二波進場的絕佳時機！

當然你可能會說，欸？不是啊，怎麼會說川普上任是電動車的利多？川普明明就說有計劃想要刪減電動車的補助來將資金轉投入到國防預算當中，那為什麼我會說反而有利電動車的發展呢？那就是因為其實這一項消息出來的時候，11/14特斯拉當天的股價雖然是如期大跌，但後續卻依然持續往上創高，利空出盡。

這就表示這個消息其實並不足以被認為是影響重大的關鍵。

而你們認為川普上任4年跟電動車長遠的趨勢發展，哪個是比較有機會存在比較久的？況且川普也沒有說他看壞電動車，他只是有計劃可能將預算做一個重新分配而已，所以這完全不足以視為是電動車的利空。尤其關於這部分，我們觀察目前各大車廠的電動車發展目標來看，很多的車廠其實都計劃在2030年以前要減少燃油車的銷量，甚至有意全面改成電車為主。因此電動車的這個趨勢，我自己認為很明顯是勢不可擋的。

只不過在操作的重點還是一樣，因為這類主題型ETF很多都沒有配息，所以在進場之前請一定要先衡量好自身的風險承受跟資金分配，再來決定。

尤其大家在進場之前，請務必一定要搭配價量分析來做進場出場的規劃，千萬不要一股腦一頭熱就All in衝進去買。這個概念也可以套用到目前的台股或美股ETF本身，很多的ETF其實都漲了非常多。

在高檔的時候，我們就盡量靜下心來好好觀察，看是真的突破還是空方反轉，再來做進一步的規劃；千萬不要明明肉眼可見的價格處在壓力被壓回，還傻傻的All in佈局...也不要明明已經出現轉勢卻遲遲不敢買。相信只要改掉這兩個習慣，在操作上都可以取得非常不錯的成績！

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