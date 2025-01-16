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資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

00757自己操作領配息有何不可？ 專家「股息領價差在」：買了又賣並非多此一舉

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

選擇不配息（或配極少息）的市值型ETF來長期累積資產的效益好？還是去買高配息ETF打造現金流比較好？

這類的話題一直爭論不休，結論當然是各有利弊、不同族群各取所需。不過，已經有太多網友們提到：賣市值型ETF的零股，當做是配息給自己，不就一兼兩顧？

這樣做真的會比較好嗎？我們現在就以追踪美國尖牙股NYSE FANG+ 指數、成份股投資了號稱「世界級神山群」個股（包括蘋果、輝達、微軟、Meta 、亞馬遜、Google、博達...）、近3年來報酬率最強、但完全不配息的市值型ETF：00757為例，2022年2月初的股價只有42.3元，累計最近3年00757的投資報酬率高達143%，比起同時段的台積電含息的90%左右投資報酬率實在高出很多。

假設我們在2022年2月初，以每股42.3元、共花費4.23萬元買進1張 00757之後，開始以「季配息」的方式，每三個月賣零股、變現配息約 1000元給自己，從下面的表格數字，可以發現以下4點結論：

一、季配息的代價不斐

如果從來都不賣00757的零股來當做配息，2022年持股到現在2025年初102元的投資報酬率是143%；如果每季都賣出1000元左右的零股當做是「季配息」，到今年初的投資報酬率就會下降至84%，下降的幅度超過4成。

二、衡量自身資金需求

投入4.32萬元、可以一季領到1000元左右，這樣的年化配息率大約是9.45%，但是你得付出的代價是：長期資產累積的總投資報酬率會下降將近5成，划不划得來？就看你自己的資金需求、理財性格、投資目的....囉！

三、多賣少賣看股價臉色

如果市值型ETF的股價下跌，每季配息給自己而需要賣掉的股數，就會隨之增加，例如2022年00757的股價是走空頭趨勢，每季的賣零股配息，就要從24股提高到29股。

相對的，隨著手中的市值型ETF的股價上升，每季配息給自己而需要賣掉的股數，就會隨之減少，例如2023年的00757股價呈現強勁的大漲走勢，每季的賣零股配息，就會從25股降低到16股。

四、又買又賣 並非多此一舉

對於正在存退休金上班族或剛入社會的年輕人而言，想要每季有收割、領到市值型ETF增值的錢、又不想讓ETF的股數因為賣零股而越來越少，就要每個月定期定額再買進這檔ETF的持股。

雖然這樣「每月買進、每季又賣零股」的做法，感覺是畫蛇添足、多此一舉，但是獲利有入袋、不會只是紙上富貴，對於枯燥乏味又得保持耐性的長期投資行為來說，堪稱是「看得到、也吃得到」的市值型ETF投資方法喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ ETF 上班族 台積電 報酬率 季配息 市值型 退休金

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