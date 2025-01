00687B、00679B長天期國債殖利率狂飆是聯準會「劇本」？ 伊森：降息放緩或暫時停止是現在需求

具有利率市場錨點的美國十年期國債殖利率在近期飆升到4.77的高位,幾乎接近去年2024年5月的高點,嚇壞一票長債投資人的心臟,但面對如此強勢的十年期國債殖利率,是否代表突破5%甚至直奔更高點位的日子就在不遠了呢?長天期美債投資人還有救嗎?伊森想從聯準會紀要出發跟大家說明未來的可能方向。

長天期國債殖利率直逼前高5%

資料來源:TRADINGVIEW

其實對一般投資人來說,小心臟受到爆擊也是可以了解的,光是觀察00678B與00679B的值利率飆升就知道,長天期國債ETF的價格跌到一個不可思議的地步,回首一年期間的股價表現,兩者分別下跌了7.92%與7.05%,讓人不禁懷疑降息周期不是來了嗎?怎麼長債不漲反跌,然而許多投資人擔心的國債殖利率問題,其實也是全球金融市場擔心的問題,但到底「十年期國債殖利率可以這樣一直飆上嗎?」,今天伊森簡單跟大家討論這個問題的解答。

聯準會會議紀要透露什麼訊息?

從上周就業市場火熱的數據,造成通膨預期上升的現象,再到這周公布的PPI與CPI數據,今天伊森想帶大家來看上周公布的聯準會會議紀要。

從紀要的原文中我們可以看到,與會者普遍認為,儘管通膨自2022年的峰值大幅回落,但仍然略高。他們提到2024年的整體通縮步伐有所放緩,近期部分價格的月增率數據高於預期。

但投資人請不要過度負面解讀這句話,因為絕大部分的官員都認為,核心商品和服務價格的通縮進程仍然明顯,且通膨預計仍將往2%的目標靠攏,只是時程上往後延了且通脹上行的風險增加(但風險擔憂的委員是少數派,用詞為several或是 a couple)。

原因也無他,就是針對未來經濟前景的不確定性。簡單來說就是,字字不提川普,但句句都是他XDD這是最近一次聯準會會議紀要給人最深的一個印象,顯然他們也很清楚川普本人的不確定性還有未來政策的搖擺性。

但在伊森看來,聯準會在擔憂通脹復燃的比例上是小的,他們整體還是偏向繼續回落,要談到升息的門檻還非常高。

The Committee judges that the risks to achieving its employment and inflation goals are roughly in balance.

尤其是在聯準會仍基本成功達成壓制通脹與就業市場不疲軟的雙重目標下,他們仍然認為現在是風險均衡的狀態,沒有必要冒著壓抑經濟與就業市場的可能性,去進行升息,放緩降息或是先暫停即可達到他們現在的需求。

高美債殖利率對金融市場與經濟是緊箍咒

當然,市場現在是在恐懼暫停降息還是恐懼升息,其實並不好判斷,但站在核心的觀念來說「長天期美債殖利率可以一直維持在4.7%以上的水準嗎?」這件事就值得我們深刻探討。

然而市場卻不這樣想XD我們都看見了美國十年期國債殖利率飆升到4.8%,現在來看也還在4.7%鬼混,但也幾乎在同一時間,我們看到聯準會派出委員沃勒(川普欽點可能的下屆聯準會主席候選人)出來安撫債市,只是效果有限。

但伊森認為,十年期美債殖利率來到驚人的4.77%,逼近降息前的前高5%,不管是站在實體經濟還是投資市場來說,過高的美債殖利率都是緊箍咒,如果放任殖利率上升,只會造成經濟破裂(緊縮金融環境)或是市場下跌(殺估值)。

資料來源:財經M平方

尤其是十年期美債殖利率是許多市場利率的錨點,假若長時間都維持在接近5%的水準,那對一般消費者的壓力只會更大,諸如房貸或是車貸等等都會以此為參考,從上圖就可以看到現在美國的房貸利率水準已經重回7%,幾乎與過去高通脹時期持平了。

而且還不只是消費者壓力大,企業的壓力也很大,從上圖可以看到金融與非金融企業的債務到期分布狀況,在2025年到2026年這段期間內,會有大量的企業債務到期,然而在現在十年期國債利率飆升的情況下,許多企業就有再融資時利息成本上升的問題,要知道美國中小企業的獲利狀況正在慢慢好轉,這時候如果再加上一條融資利息高的壓力,無疑對美國經濟成長會構成一項挑戰。

川普樂見美債殖利率高升嗎?

而最後最明顯的一點會是什麼?那就是川普的政策中包含著許多減稅的政策,這些政策落實基本上很難不與財政赤字擴大掛勾,而這點也刺激著投資人拋售長債避險,但美國政府在未來難道不融資了嗎?他們能夠接受政府借貸成本上升嗎?或是說他們能夠承受得住嗎?其實伊森認為答案是否定的,美國財政部就是希望利率不要維持高位的最大苦主。

恐慌情緒高漲後終將回歸正常

以上是伊森針對長期殖利率一直上漲的基本看法,我認為實在沒有理由相信長債殖利率可以在這樣的環境下繼續往上突破,5%真的應該要是頂峰了,而且若真的看到也應該不會出現太長時間,殖利率若再往上市場一定會受不了,這不是金融市場或是政府樂見的情況。

而到底何時可以逆轉這種債市的恐慌情緒,伊森認為可以通過以下幾種可能來扭轉情緒面的低迷。

1.疲軟CPI數據 2.疲軟的就業市場與經濟數據 3.財政部或聯準會政策聲明調整 4.聯準會干預(如停止縮表或是QE) 5.川普放話安撫市場

以上的做法都有機會可以把長債利率壓下去,而上圖伊森也提供機構針對長天期美債殖利率劃分出來的基本結構,讓讀者更好掌握美債殖利率觸頂或是便宜、昂貴價格的觀念。

