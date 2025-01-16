以00882為例了解「除息知識」…左換右手、填息、參考價？ 陳重銘：滿手台股可考慮分散投資

關於除息的知識，有些網友經常問到，我作了一下整理，以中信中國高股息（00882）為例說明，將在1/17配息0.53元。

除息日：1/17，這一天只要有股票就會被迫參加除息。

最後買進日：想要參加除息，就要在除息前一個交易日買進，也就是今天1/16。 配息：00882這次配0.53元，1/17當天只是點名作記號，並不會馬上拿到錢，要到2/20才可以拿錢。

除息參考價：假設今天收盤12.93元，那麼明天開盤的參考價就是12.93 - 0.53 = 12.4元。除息就是把股利從股價中扣除。

左手換右手：依照政府的除權息計算公式，領股利確實是沒有賺錢，但是又要你繳稅？反正政府最大啦！

填息：當00882漲回12.93，股利就是淨賺，也就是填息。沒有一檔股票保證填權息，股票沒有穩賺不賠的。但是以ETF而言，如果股價在低點，未來填息的機率就會比較高。例如股陸股過去很衰，加上推出眾多經濟政策，如果你預期會谷底反彈，就可以參加除息。

股利買回：領到股利建議持續買回，可以增加張數，往後可以領到更多的股利。

分散投資：去年台股高股息ETF表現不佳，最老牌的報酬率僅個位數字，所以不建議單壓一檔。去年00882報酬率卻超過3成，勝過所有台股高股息，因為陸股基期較低。如果你滿手台股，可以選擇用股利買進陸股；如果你滿手陸股，一樣可以用股利買進台股，分散投資。

不用怕：高股息ETF就是持有一籃子績優股，短期的配息減少、報酬率不佳，不用太擔心，把握分散投資、逢低加碼、股利買回，長期的贏面還是很高的。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。