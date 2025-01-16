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00905季配息卻此次不配…如「固定規律」第一季不發？稀飯：重點觀察長期整體績效表現

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

哈囉；你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯。⠀

不少朋友在看到1月的配息公告後，紛紛私訊稀飯問說：「00905為什麼這次不分配？它不是季配息ETF嗎？」

針對第一點：00905為什麼這次不分配？

稀飯查閱了2023和2024兩年的配息資料，發現00905在第一季從未分配過收益。今年不分配收益，已經是第3次了，因此並非「特例」。這似乎成為了00905的「固定規律」：每年第一季不分配。

記得去年第三季時，00905開出0.37元，很漂亮的金額，吸引不少人投資。如果你也是這批加入的或者準備考慮加入，就要重新審視，如果今年、明年或未來的第一季都不分配，你是否能接受呢？（當然，也不排除投信在期末公告時，修改配息金額）

針對第二點：季配息卻可以不分配？為什麼？

很多人誤以為「季配息」就等於每季「一定」有配息，但實際上，季配息的ETF每季會進行「收益評價」決定「是否分配收益」，因此，季配息不等於每季都會分配配息。

這點在00905、00911、00947等ETF身上都能看到類似現象，它們本季都不配息。另外，季配息的（00903）富邦元宇宙，自上市以來甚至還未曾分配過收益。

這也是為什麼多數高股息ETF的公開說明書中會明確標注：「本基金不保證收益及配息」。配息的高低，甚至是否配息，都是基金公司根據當期收益評價後的結果。

如何避免被「不分配」影響投資判斷？

你應該更全面地觀察該ETF的長期表現，包括：

1.過往配息紀錄：是否有固定的分配規律

2.淨值組成與投資標的：了解成分股（債）的穩定性

3.整體績效表現：參考ETF的長期投資績效

上述資料都能幫助你在投資時做出更合理的判斷，而不是僅以某次的配息金額高低作為唯一依據。稀飯每一個月都會整理當月配息ETF的資訊，如果你懶得自己找，追蹤稀飯 @steven.is.me_ ，也是一個很好的方法哦！

最後最後，期初的公告僅是預估，實際金額會在除息日前2-3個交易日公佈！稀飯到時候也會整理，記得追蹤稀飯的各大社群平台，才不會錯過第一手ETF資訊。

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00903富邦元宇宙 00905FT臺灣Smart 00911兆豐洲際半導體 00947台新臺灣IC設計 ETF 季配息 市值型

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