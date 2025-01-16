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00701狂配2.05元…11檔年化配息率逾7％今最後買進日！00830配息創新高

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股1月ETF超級除息日來了！明（17）日合計有超過50檔ETF除息，包括股票型24檔、債券型33檔，共有11檔年化報酬率超過7%，其中又以含「金」量高的國泰股利精選30（00701）、老牌元大高股息（0056）、富邦特選高股息30（00900）、科技型國泰費城半導體（00830）、債券配息王國泰投資級公司債（00725B）最受關注，提醒投資人最晚在今（16）日買進或持有，就能參與配息。

觀察將於明日除息、11檔年化配息率超過7%的ETF，排名依序是國泰股利精選30（00701）、元大高股息（0056）、富邦特選高股息30（00900）、中信特選金融（00917）、國泰費城半導體（00830）、中信中國高股息（00882）、中信台灣智慧50（00912）、國泰北美科技（00770）、凱基美國非投等債（00945B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰新興投等債（00726B）。

專家表示，位居冠軍寶座的國泰股利精選30（00701）採半年配，本次每股配發2.05元，若以15日收盤價28.97元計算，單次配息率為7.08%，成為配息黑馬，該檔ETF以含「金」量高著稱，金融類股占比高達6成，由於去年金融業獲利亮眼，市場普遍期待股利再步步走揚；同樣金融主題的中信特選金融（00917）則持有跨國金融股，年配息2元，以配息率逾8%擠進第四名。

另外，國內規模最大的半導體主題ETF國泰費城半導體（00830）已連續5年發放股利，年配息3.96元創新高，若以15日收盤價47.07元計算，配息率達8.41%。中信中國高股息（00882）則是唯一入榜的陸股高股息，半年配息0.53元，年化配息率8.3%。

債券型則有2檔ETF擠進榜單，包括國泰投資級公司債（00725B）及凱基美國非投等債（00945B），值得注意的是，今年1月有多檔投等債ETF進行除息，包括群益ESG投等債20+（00937B）、元大投資級公司債（00720B）等，00725B以季配息0.662元，單次配息率1.79%、年化配息率7.15%，成為投等債ETF配息金額、配息率雙冠王。

1月17日配息率超過7%ETF

資料來源：各投信官網，截至1月15日
資料來源：各投信官網，截至1月15日

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00701國泰股利精選30 00725B國泰投資級公司債 00830國泰費城半導體 00882中信中國高股息 00900富邦特選高股息30 00912中信臺灣智慧50 00917中信特選金融ETF 00937B群益ESG投等債20+ 00945B凱基美國非投等債

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