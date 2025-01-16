00918更換成分股分析…產業配置更均衡！ 稀飯：高達83.33％的填息率

哈囉；你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯。

在2024年12月，大華優利高填息30（00918）的規模成功突破600億元，一個月內成長了192億元，吸引超級多人投資！根據稀飯統計2024年數據，00918以穩定的殖利率和績效表現，榮獲高股息ETF年度第二名，是2024年最值得關注的ETF之一。最近它也迎來了換股囉！

臺灣指數公司於2024年12月31日公告，00918所追蹤的「臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」進行了最新成分股調整。

本次調整新增了（1477）聚陽、（2353）宏碁、（2379）瑞昱、（2504）國產、（2610）華航、（2801）彰銀、（5871）中租-KY、（6121）新普、（8299）群聯及（9917）中保科等10檔股票；同時剔除了（2324）仁寶、（2449）京元電子、（2883）凱基金、（3023）信邦、（3231）緯創、（4938）和碩、（6239）力成、（6285）啟碁、（8464）億豐及（9904）寶成等10檔股票。

回顧上一篇介紹00918配息創新高的貼文，00918以高達83.33%的填息率成績，與00878及00900並列為高股息ETF的頂尖代表。

填息率反映了股價回到除息前水準的能力，而00918更是台股中唯一納入填息指標的ETF。其選股策略先從台灣上市上櫃市值前150大的股票中篩選具流動性及獲利能力的標的，按照股利率排序選出前33%的合格股票，再依據最近最多15次除息的填息完成比率，挑選表現最佳的30檔股票，確保高息、高填息率的表現。

在此次換股後的成分股中，（2610）華航與（4763）材料-KY在近15次除息均達成填息，填息率高達100%。此外，（2379）瑞昱、（2357）華碩、（2801）彰銀等10檔股票的填息率超過90%，而（2891）中信金、（5871）中租-KY等18檔股票的填息率也有超過80%。綜合上述的資料，整體成分股的填息表現均達八成以上，展現高填息因子的選股優勢。

換股後的00918的產業配置更加均衡，電子產業占53.84%，傳統產業占27.51%，金融產業則占18.65%。這樣的配置不僅分散風險，也有效避免過度集中在電子類股，提供投資人更穩健的布局配置。

你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！期許這次換股調整可以替00918注入更多成長動能，不僅在高股息上繼續穩定表現，還能進一步提升填息能力。你最看好哪檔成分股？

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