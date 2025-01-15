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買盤搶領8%息收 00917 明日暫停初級市場申購一天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
中信特選金融（00917）15日實際配息金額出爐。圖／聯合報系資料照片
中信特選金融（00917）15日實際配息金額出爐。圖／聯合報系資料照片

中信特選金融（00917）15日實際配息金額出爐，每受益權單位配2元，換算配息率為8.46%，即將在1月17日除息，而未避免每受益權單位可配發金額減少，中國信託投信16日將暫停受理初級市場申購申請，將於1月17日恢復初級市場申購申請。

中信特選金融最新規模為8.35億元，自公告配息以來，淨流入1.53億元，持有一張中信特選金融的投資人可以領到2,000元息收，將於2月20日發放，是成立以來的最佳配息表現。在配息組成中，82%來自於已實現資本利得、另外18%來自於股利所得占比。

中國信託投信公告指出，為保障既有ETF受益人權益，避免除息日前因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，中信特選金融擬於1月16日暫停受理初級市場申購申請，1月17日恢復初級市場申購申請。投資人如因故無法進行初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證。

中國信託投信提醒投資人，ETF在除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00917中信特選金融ETF 配息

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