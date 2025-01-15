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國泰投信旗下三檔熱門 ETF 1月17日同步除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信旗下三檔熱門ETF除息日都在1月17日。(本報系資料庫)
國泰投信旗下三檔熱門ETF除息日都在1月17日。(本報系資料庫)

國泰投信旗下三檔熱門ETF國泰費城半導體（00830）、國泰股利精選30（00701）及國泰投資級公司債（00725B）等三檔ETF除息日都在1月17日，最晚在1月16日收盤前買進，才能參與除息，股利將在2月18日入帳。

國泰投信率先在官網發布，國泰股利精選30 (00701)的配息公告，這次收益分配組成占比包含股利所得9.76%、資本利得90.24%。00701基金經理人陳韻竹表示，00701追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，精選財報獲利佳、股價波動低的個股，並依市值進行加權。

國泰費城半導體(00830)，近一年(2024年1月10日-2025年1月10日)受益人數翻倍成長，截至1月10日，最新受益人已達6.6萬，規模超過325億，00830基金經理人李翰林指出，00830之所以能如此熱門，關鍵在於其選股邏輯緊跟投資趨勢，追蹤美國費城半導體指數，一次囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，輝達、台積電、博通、超微都是成分股之一，在AI需求帶動下，半導體訂單暢旺，00830具備成長潛力與獲利能力。

美國降息循環啟動，美國10年期公債殖利率1月15日來到4.78%，投資人也傾向布局債券ETF，國泰投資級公司債(00725B)截至1月10日，受益人數來到5.7萬，規模超過1293億，00725B基金經理人李育齡提到，受到美國近日非農就業報告影響，股市短線上出現震盪，建議投資人資金配置要多元，雞蛋別放在同一個籃子裡，可以趁降息循環之際配置投資級公司債，不僅可以領息收，還有望在未來賺取資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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