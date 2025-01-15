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00830、00701、00725B明天最後買進日！下月18日發錢 跟上行情開工領紅包

聯合新聞網／ 綜合報導
00830、00701、00725B明天將是最後買進日。台股示意圖／中央社
00830、00701、00725B明天將是最後買進日。台股示意圖／中央社

國泰投信旗下三檔熱門ETF國泰費城半導體（00830）、國泰股利精選30（00701）、國泰投資級公司債（00725B）已發布重要公告，三檔ETF的除息日都在1月17日，要留意最晚1月16日收盤前買進，才能參與除息。股利將在2月18日入帳，詳情可參閱官網公告

國泰投信昨15日率先在官網發布，國泰股利精選30（00701）的配息公告，本次收益分配組成占比包含股利所得9.76%、資本利得90.24%。00701基金經理人陳韻竹表示，00701追蹤「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」，精選財報獲利佳、股價波動低的個股，並依市值進行加權。

另一檔國泰費城半導體（00830），近一年（2024年1月10日-2025年1月10日）受益人數翻倍成長，截至1月10日，最新受益人已達6.6萬，規模超過325億。

00830基金經理人李翰林指出，00830之所以能如此熱門，關鍵在於其選股邏輯緊跟投資趨勢，追蹤美國費城半導體指數，一次囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，輝達、台積電、博通、超微都是成分股之一，在AI需求帶動下，半導體訂單暢旺，00830具備成長潛力與獲利能力。

美國降息循環啟動，美國10年期公債殖利率來到4.78%（1月15日），投資人也傾向布局債券ETF，國泰投資級公司債（00725B），截至1月10日，受益人數來到5.7萬，規模超過1293億。

00725B基金經理人李育齡提到，受到美國近日非農就業報告影響，股市短線上出現震盪，建議投資人資金配置要多元，雞蛋別放在同一個籃子裡，可以趁降息循環之際配置投資級公司債，不僅可以領息收，還有望在未來賺取資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00701國泰股利精選30 00725B國泰投資級公司債 00830國泰費城半導體

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