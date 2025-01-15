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0050過去買130元當下還認為是高點！ 達人：選對標的後發懶反而得勝

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

落實不看盤買

跟曾經幫我的好夥伴朋友吃早餐。

二個女人嘰嘰呱呱從早上8:30聊到玉山通知我今天要換鈔才趕忙結束。

夥伴朋友跟我說先前幫我的那段時間她買了0050，當時買130多元吧...買的當下認為是高點，結果現在更高！她當年也單張買了00858獲利頗豐！

夥伴朋友說：「我單張買的0050在180元的時候賣掉了，當時開始每月定期定額各一萬買0050、006208 還有各5000元買0055、0056到現在的獲利都很不錯！我現在就是不看盤投資，每個月讓它自動扣款。」

不覺得很有趣嗎？認真勤勞看盤、勤於買賣可能會輸了！

選對標的後發懶反而得勝！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 永豐美國500大（00858）

財經雪倫

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