只買0050憂風險想配置SPY 網勸：不如VOO、006208

ETF是不少人的投資首選，可以分散風險又能省去看盤心力與時間，不過有投資0050的網友擔心只投資一檔ETF可能未來會有「走下坡」的風險，因此打算加買美股SPY，其他人則建議，若是美股不如選擇VOO，同理，台股ETF部分，投資0050不如選擇006208，VOO、006208股價都相對更低。

一名網友在PTT發文分享其投資策略，並針對資產配置提出疑問。他表示，自己對數字與市場變化的理解有限，因此選擇以存股策略投資0050，並長期持有。然而，該網友擔心若未來0050表現不佳，可能影響整體資產，因此考慮將部分資金轉投入美股SPY，以進一步分散風險。

該網友同時提到，希望操作簡單，因此有意僅持有單一ETF標的，但不確定此策略是否妥當，期望有經驗的投資者提供建議。

此貼文引發網友熱烈討論，有人指出，0050已涵蓋台灣市場權值股，具備一定的風險分散效果，適合長期投資，但若擴大至國際市場，則能進一步降低單一市場波動的影響。也有投資人認為，簡化操作並集中投資單一優質標的有其優勢，但需留意國際市場波動，建議若選擇美股SPY等標普500ETF，應評估外匯風險和美股市場特性。

其他人紛紛留言「我覺得可以分散一些到美股市場好，但VOO跟SPY是一模一樣的、還更便宜。006208跟0050是一模一樣的、也是更便宜」、「00662跟006208就可以了」、「006208+VOO，新興市場加成熟市場都有了」、「0050最大的問題就是GG佔比太多，那還不如直接買GG，真的分散風險是買VT VOO SP500這種」。

專家建議，投資者應根據自身財務目標和風險承受度調整資產配置，若追求長期穩健收益，可採取多元化策略，以提高資產抗風險能力。無論選擇何種投資組合，保持簡單的操作流程與定期檢討投資策略，有助於達成投資目標並減少因市場波動帶來的焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。