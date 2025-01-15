斷言金融股天花板已到…剩兩族群上半年有機會突破？ 專家：預估高股息ETF今年表現會較好

2022年的時候，曾經做過一部影音叫做《金融股的地板價》。當時我們的標題叫做「探索十年內最佳買點」，用得很聳動對不對？但是如果你當時有看這部影音，我相信你現在一定會感謝我。

這部影音到現在還留在我們的YouTube頻道上面。我們當時候的影片截圖就這樣，你看那時候這個影片畫質還這麼差，把我一張這麼俊俏的臉龐弄得這麼糊。你看看，但是這個數字，相信大家都看得很清楚。

金融股漲到天花板？

那時候還特別用心用了五個地板價，因為當年度台股表現不好，你真的要抄你就用這個地板價去抄。現在過了兩年半了，我們就來快速跟大家帶一下這兩年半這些金融股的表現。

一檔一檔來看。像這個玉山金（2884），有沒有？我們在黃框框的時候上的這部影音，到了現在最新的價格，用還原權值的角度來看，漲了接近四成。

中信金（2891）更可怕，那時候是在這邊（黃框），現在漲了一倍。

富邦金（2881）也是漲了一倍。

凱基金（2883），那時候叫開發金也是漲了六成。

兆豐金（2886）官股漲了四成。

但是整個2024年，其實我幾乎沒什麼在講金融股。為什麼呢？原因就是我認為天花板已經到了。我們今天第一個重點就是要跟大家聊，我認為現在的金融股，這個那時候是講地板價，那現在我覺得它已經到天花板。

為什麼我們這樣說呢？我們同樣用那時候的指標來做一個觀察。2022年，我能夠抓到金融股相對低點，其實用的就是這個淨值比和流的指標。

像這一些金融股，那時候講，其實它都是靠近淨值比1.25倍的附近。有沒有在2022年那時候？所以我們那時候提說金融股地板價，原因就是在這邊。

可是你注意看他們現在像這個第一金為例，它已經到淨值比1.5倍了。所以你會發現，它在2024年幾乎沒什麼動，就是因為它已經接近這一條黃色線。

下一檔官股合庫金（5880），你會看到更明顯的現象。我們當時候在拍影片的時候，它其實就已經不太跌了，但你看它整個2024年根本都沒有什麼動。原因其實也很簡單，你看這條線就知道，它的淨值比已經到了1.5倍。淨值比1.5倍坦白講，對一檔金融股來說，真的就是已經相對高點的位置。

兆豐金（2886），同樣也是這樣的情況。我們2022年拍影音的時候，它還在1.25倍。你看它在2024年呢，也上到1.5倍以上了。而且你看它其實走不太上去，也跟前面幾檔同樣類似的情況。

至於玉山金（2884），同樣也是這樣子的情況。這個綠色線大概是兩倍淨值比，而且這一檔股票是現在台灣金融股裡面估值最高的，這應該已經超過1.75倍了。

台新金（2887）它其實比較特別。2024年它一度接近1.25倍，因為那個時候呢，它說會跟新光金（2888）合併嘛，所以這個題材就推升估值。但是真的合併之後呢？你看它的股價要快速回落，現在只是略高於淨值比一倍以上。

所以我覺得其實它的天花板的價格也就在這個地方。

至於國票金（2889），我們2022年那支影片的時候，它還在淨值比一倍，但你看它整個2024年呢，就在這個淨值比1.25倍。

紫色線可以看它過去5年，根本就沒有碰到過，所以這個位置大概率也是它天花板的價格。不過要特別提一下這檔股票，其實在2024年呢，少數有做的金融股就是這一檔。

為什麼呢？因為那個時候3月12號我的專欄就有提到國票金會是2024年最值得關注一檔標的，因為它的配息數字會很不錯。那個時候根本都還沒有公佈。

突破天花板的類型

可以看到我們前面舉這些例子，這個金融股很多都卡在一定的淨值比上不去。但是呢，去年有幾檔他們是出現突破的跡象。

富邦金（2881）

過去的高點：淨值比一倍（橘色線）

今年衝到了1.5倍。

中信金（2891）

過去的高點：淨值比1.25倍（紫色線）

今年甚至過了1.5倍，並且要往1.75倍進攻。

元大金（2885）

過去的高點：淨值比一倍（2021年）

最近上到1.5倍淨值比。

永豐金（2890）

過去的高點：1.25倍（2022年）

去年也攻到1.5倍（黃色線）。

證券行業為何獨領風騷

富邦、中信、元大和永豐有什麼樣的共通點呢？這就是我們今天影片的主軸。我們要聊的是，雖然很多金融股現在處在一個天花板的價格，但我覺得今年上半年應該還是有機會，有特定的個股會有所表現。

我們來看一下2024年，加權指數與成交金額。這一年成交量暴漲，整年下來的成交量甚至比2021年還要高。

金控旗下主要有三個行業：

人壽保險 銀行 證券

我覺得今年上半年證券行業應該還是有表現。

2023-2024年券商市佔排行

臺灣有20幾家券商，但在去年交出成長的其實只有這幾家（紅框處）。聰明的你應該會做聯想，但要特別注意，這些個股很多是金控，而金控的證券佔比各不相同。

可是你要特別注意一點，這個圖表內的這些個股很多是金控。而且一家金控呢，他一定是人壽、銀行跟證券的佔比各不相同。所以如果你要挑，你應該是把重點放在他那個證券佔比比較高的股票。

當然你現在能夠找到類似觀點的人非常多，可是如果你能夠在去年下半年就發現這件事的人呢，其實你就能夠比別人先一步找到價差。那其實這也是我專欄在做的事情。

我的專欄在去年的11月20號呢，我曾經寫過這一篇內容。我說整個2024年日平均量是4200億，這是非常嚇人，主要是歸功在當衝制度。

那其實我們現在回頭看，去年底呢，這個時間主要交易的是高殖利率題材。所以我在當時候，抓了兩檔股票跟我們的讀者做分享：

一個叫做統一證（2855） 另一個叫做群益證（6005）

還特別提到群益證有500億的市值，他比較容易被高股息ETF納入成分股。所以你現在回頭看，你就知道為什麼群益證過去幾個月這麼飆。因為他除了是去年少數幾個市佔率明顯成長的股票，再來一個，他也是高股息ETF最愛買的股票。

不過如果你在這個時候去講這件事，都太慢了。但是我跟你說，我們的專欄呢是在這個時候跟我們的讀者做分享。

你可能會說，那為什麼統一證沒有動？因為統一證他的市佔是往下掉的嘛。但是當整個大環境的成交量往上走的時候呢，其實圖表上所有的券商的獲利都會明顯的增加了。

那如果是用配息的角度講，我都覺得他們這些股票今年的配息都不會太差。而且展望整個2025年呢，我們剛才說嘛，金控就是三個業務：人壽、銀行、證券。

銀行人壽很難有表現的原因

那我們來聊聊為什麼除了證券行業以外，這個銀行跟人壽你大概很難有想像空間。第一個我們先講銀行業，那其實整個2024年的金融股，你可以發現上半年表現還不錯，下半年表現就不好。

那你現在回頭看，你大概就能夠看到一個明顯的原因，就是政府在打房嘛。那你不要小看這件事，因為房地產跟金融領域是明顯掛鉤的。你只要房地產不好，那金融股其實他的估值也會受到影響。

這張圖表呢是新聞找到的政大永慶房價指數，你看他們已經抓出來整個2024年的Q4，這個即時房價指數是往下走的。

所以如果你那個金控旗下有銀行，而且銀行佔比比較高的金控，你就會發現他都漲不太動，這個就是其中一個原因。

再來第二個稍微帶一下，現在呢，台灣的產業是大者恒大，但是中小型公司慢慢在消失當中了。現在有很多中小型的公司，你利率開的在低他都不想借錢，因為他的業務量在萎縮。

銀行就是做一個放貸生意，如果中小型公司都在萎縮，其實這就很容易限制到銀行業的獲利。這個是我認為現在金融股已經來到相對高的天花板的價格，應該注意到的一個現象。

至於人壽業務呢，我們都知道保險公司他主要獲利來源很大一部分就來自於他收到保費，他去做一個投資。那他投資什麼？投資股票啊，投資債券啊。

像富邦金在2024年呢，估值能夠創新高，主要就是因為在投資收益這一塊表現非常亮眼。尤其這些保險公司很多資金都是前進海外，整個2024年新台幣是一直在貶值，所以這麼一來，又有一個匯兌的收益，表現非常好。

再加上整個2024年的全球股市基本上就是大噴出嘛，所以這些壽險類股要漲，你就看那個股票跟債券的市場表現，你大概就能猜到他們當年度的表現。

可是時間拉到現在啊，我們不要講美股，我們講台股就好，連續兩年漲幅超過三成。到了2025年，你覺得台股跟美股在今年還會再漲三成嗎？這是第一個問題。

第二個問題是最新的消息，這個美債殖利率十年起的創了新高，到了4.76%。這個數字哦不是債券在漲哦，我們知道這個殖利率跟債券價格是呈現反向關係哦。

那誰買債券買最多？就是這些壽險公司嘛，所以他們今年第一季的投資收益呢，絕對會因為這個事情受到壓抑。

至於我們一般人愛買的債券ETF，我們前幾部已經跟大家聊過了，那如果有興趣，我們之後再聊相關的話題。

所以無論是股市無論是債市哦，你今年呢其實你都很難期待他有一個比較好的表現。再加上估值又來到相對新高的水準，這是我覺得現在金融股普遍來到天花板的第三個理由。

最後一個理由其實也是老生常談的，我們說這個金融股哦，啊就是有政府保護的行業嗎？那他也不是科技股，你覺得他要有多少想像空間？

如果你說是那個半導體的啊，或是那個AR VR，還是那個機器人的啊很有想像空間。那個淨值比哦，拉到35倍我都覺得很正常。但金融股賺的就是這個存款放款，中間的利差生意。

那你說這樣子行業他值得多少估值？我覺得1.5倍算是非常高了。那你說他有可能到兩倍，我覺得再怎麼高都很難超過1.75倍，因為畢竟這個行業啊就是這樣子嘛，他也沒有太多的想像空間嘛，就是穩穩的賺。

所以我為什麼我去一整年都沒有什麼講到金融股，啊就是因為他們就沒有肉嘛。可是如果說今年有機會回到這一邊，搞不好我們就再來一次地板價。

但是你相信哦，如果這個跡象我一定會優先發在我的專欄，因為我不可能影片發的比專欄還要前面。

證券股年報行情看5檔

總結一下，我認為整個2025上半年呢，我們剛才聊金控旗下的人壽、保險、銀行、證券，我覺得只有證券有機會。因為現在啊這個少年股神的數量非常多，大家都喜歡當沖，所以我覺得整個上半年的交易量應該還是非常的下了。

再來到三月底呢，這些金融股要陸續公佈的財報，我相信這些證券相關為主體的金融股呢，財報表現都會非常的誘人。

如果等到那時候財報公佈的時候，你才要去交易都太慢了。這個時候就值得大家持續來做一個關注。

因為我們剛剛講整個2023、2024市佔成長的證券商，其實沒有幾家，那我們就抓前五家來跟大家做一個分享。從成長幅度來看，成長最明顯的就玉山證，第二個就是龍頭元大，持續在往上創新高，第三呢就是群益證。

群益證這一家公司據可靠消息指出，這個管理層換了一批非常有企圖心的戰狼，所以我覺得他今年市佔率應該還會再提升。再來就是國泰證，這個也是去年成長非常明顯的。

另外就是市佔比較低的中信證其實市佔這個是真的不高啦，不過從1.02成長到1.04也是一種成長。對應的個股呢就分別是元大金、玉山金、群益證、國泰金跟中信金。

值得留意的是，玉山是一個以銀行消金為主的金控，所以市佔其實不是非常高啦。所以你說這個證券獲利呢要反映在他股價上，我覺得比較困難一點。

國泰是一家以人壽為主的金控，所以我覺得證券獲利要反映在股價也比較難一點。

中信呢也是以銀行為主的，所以比較難一點。

元大金跟群益證持續可以做觀察。因為這兩檔股票目前這個淨值比雖然也接近天花板了，但我覺得上半年還是有機會往天花板進一步做一個突破。

至於其他像這個市佔衰退的券商呢，其實我覺得倒也不是沒有機會啦，就是其實也是回歸到他的估值到底貴還是便宜。

像統一證，雖然去年的市佔是下滑的，不過規模其實也有到一定的水準，而且殖利率也不錯。從估值的角度呢，其實現在這個淨值比也還不到1.25倍，我覺得這個位置呢也算ok啦；預估殖利率的部分，其實都還有接近7%以上的水準。

其他比較冷門的，期貨類股，像這個元大期，這個也都是長期非常績優，而且冷門又跟證券相關的股票。今年預估殖利率其實也不低，大概也是有接近5%、接近6%的水準；淨值比大概到1.5倍到1.75倍之間。

6024的群益企呢，現在跟元大期的估值差不多，也是淨值比1.5倍以上，殖利率也非常高，算出來也有機會接近到7%的水準。

2025金控預估殖利率一覽

附上整個2025年的金控預估配息數字。其實因為現在已經到了1月份了，12月的季節獲利通通都出爐了，所以我們大概就可以抓出到了今年呢所有金控類股的預估配息數字。

大家看淨值比這一欄就知道，真的都不便宜。這個位置大概也都是他們的天花板的價格。

今年配息不錯的呢，其實就是中信金，這個應該是兩塊沒問題，所以他最近為什麼漲那麼多，原因就在這邊。兆豐呢，其實應該是不錯的。

富邦跟這個凱基，因為他們是壽險相關的，所以配息比較難抓一點，所以這比較不確定。像永豐跟元大，我覺得今年應該也都會是高股息的股票。

結論

我覺得2025年呢金融股上漲空間有限，這是第一個結論。

跟證券相關的上半年依然還有表現空間。

第三個就是跟我這幾年的觀點一樣，我覺得高股息ETF絕對是可以作為取代金融股的選擇。

因為你看現在殖利率最高的，其實也就中信一個5%還有凱基。這個凱基的5%還是估算的，可能搞不好也不到5%。但是高股息ETF我相信，應該還是有蠻多是高過5%的。

而且價差來說呢，高股息ETF應該還是會比金融股還要來得更好。

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