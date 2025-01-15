一個月只有3000元還需要投資嗎？大芥：種樹最好的時間是10年前其次是現在

嗨，大家好！

之前大芥有收到一些粉絲朋友的詢問關於「本金不多是否要投資」的問題，這次就來簡單聊聊一些自己的想法，那就繼續看下去。

大芥覺得可以從投資在「資產」跟投資在「自己腦袋」能產生多少的「價值」做比較：

假如每月可投資的預算不多，像是$3,000...

如果把這筆錢投資在自己的腦袋，比如提升本業技能來提高每月收入，或是看書上課學習理財知識，讓自己有效的正確理財，那麼投資在「知識學習」就會比小錢投資在「資產」所能帶來的效益更大。

但如果是閒錢，就「及早投資」...

即使是小錢，靠著長時間的複利累積，久而久之也會累積成一筆可觀的金額。

大芥自己是非常相信累積的力量，只要持續買進、長期持有，總有一天一定能獲得豐碩的果實。

最後也分享自己很喜歡的一句話給大家：

「 種一棵樹最好的時間是10年前，其次是現在，投資也是 」

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。