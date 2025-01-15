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2025年開春30檔債券ETF受益人連二周增 00937B人氣最高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2025年開春以來，債券ETF市場人氣續旺，根據集保中心最新統計數據，截至1/10止，整體原型債券ETF受益人數為203萬7,351人，今年來增加近14,220人。觀察債券ETF受益人數增減狀況，30檔債券ETF受益人連二周增加，若以累計增加人數前十名來看，群益ESG投等債20+（00937B）人數增加最多，合計增加5,229人，最新受益人數達33萬221人，持續為市場人氣最旺、受益人數最多的投等債ETF。

另外，在近二周債券ETF受益人累計增加人數前十名的名單中，群益優選非投等債（00953B）是唯一上榜的非投等債ETF，近二周人數累計增加1,541人，其他上榜的產品還包括國泰投資級公司債（00725B）、元大美債20年（00679B）等。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的投資等級債仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，此外，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令投等債的投資機會浮現，投資人可透過投等債ETF來參與。

曾盈甄認為，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，故布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，儘管川普新政或可為市場增添不確定性，不過在穩健的經濟前景與強勁的企業財務體質的支持下，仍相對有利於非投等債市場發展，尤其是現階段全球非投等債的利差接近歷史新低，反應市場預期企業前景樂觀，非投等債之高息優勢仍可望吸引資金進駐，建議投資人不妨善用非投等債ETF來布局。

投信發行債券ETF近二周受益人累計增加前十強。（資料來源：Cmoney、2025/01/10）
投信發行債券ETF近二周受益人累計增加前十強。（資料來源：Cmoney、2025/01/10）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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