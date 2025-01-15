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台股「波」好大…上漲下殺都千點！00905去年績效逾四成 投資人越跌喊買

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

去年（2024）台股行情撲朔迷離，一下大漲千點一下又大跌千點，許多高價ETF也跟著行情大漲大跌，使價位較低且績效好的ETF成為投資人眼中的新星。

據統計，盤點20元以下的台股ETF去年的績效表現，以00905、00912勝出大盤，成為許多投資人跌時喊買的主要標的之一。

00905和00912的指數編製重點都有使用多因子選股策略，如00905採用市值為基礎的多因子選股策略，結合價值因子、品質因子與動能因子，篩選出具潛力且低估的優質股票，更有機會在大盤表現基礎上創造超額報酬。

成分股的部分00905擁有台積電（30.05%）、鴻海（5.36%）與聯發科（4.28%）等科技龍頭，涵蓋AI伺服器、自駕車及電動車概念股，產業配置多元外，也有網友試算出，即使拿掉台積電（2330），其績效依然遙遙領先。

對投資人而言，00905可提供貼近大盤的穩定性，過往配息表現甚至被網友美稱為市值型的高股息，年化配息率達6%以上，目前一張單價不超過1.5萬元，為小資族的投資人提供低負擔的進場機會，定期定額投入更能靈活配置資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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