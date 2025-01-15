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四檔債券ETF收盤創新高 美短債、中國政金債與非投等債表現佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受美國總統川普即將上任影響，全球股債市走勢劇烈震盪，特別是美國最新就業數據表現優於預期使得市場對降息期待降低，債券ETF也因此表現跌多漲少，不過，海外債券ETF還是有創下收盤價新高，統計截至1月14日止，包括群益0-1年美債(00859B)、群益7+中國政金債(00794B)等四檔債券ETF收盤價創下新高，表現相對出色。

群益7+中國政金債ETF(00794B)基金經理人曾盈甄表示，受川普當選總統及通膨疑慮影響，近一季全球金融市場表現震盪，不過，大陸官方政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。大陸仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，隨著大陸債市日漸開放，主要債券指數持續將大陸債納入全球主要債券指數效益持續發酵，預期海外投資人將仍增持中國大陸債，皆有利大陸官方政策性金融債表現。

群益0-1年美債ETF(00859B)經理人李鈺涵表示，近期市場關注川普政府可能帶來的政策不確定性，以及美國聯準會(Fed)鷹式降息，引發金融市場動盪，而美國短天期債不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定息收，故仍具配置吸引力，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度，亦是可提升投資效率的現金管理工具。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示，現階段全球經濟仍維持強韌態勢，從花旗經濟指標觀察，包括美、中與歐洲都在50上方，代表多數經濟數據優於預期，景氣觸底回溫的看法持續升溫；貨幣政策方面，FOMC會議後，Fed雖趨向緩降息，但殖利率仍偏下行趨勢未變，加上非投等債殖利率仍具吸引力，後市表現仍值留意，投資人可透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF來參與。

收盤價距新高前十檔海外債券 ETF(資料來源︰CMoney)
收盤價距新高前十檔海外債券 ETF(資料來源︰CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 美國聯準會

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