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0050、006208躺著免殺進殺出2024年就報酬5成左右！ 棒棒：00922勝00923績效有差

聯合新聞網／ 我是棒棒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

2024年是市值型綻放的一年，有投資市值型ETF的人，不殺進殺出、放個一年，其實帳面上的報酬都很不錯。

因為台積電（2330）突破千元，這些市值型ETF的股價也跟著受惠。

元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）為兩檔純市值的指數型ETF！也是許多投資人最愛定期定額的標的，過去一年的績效拿下冠亞軍，報酬高達5成。

不過，明明兩檔其實長的一樣，追蹤的指數也相同，為何報酬還是有差呢？原因在於內扣費用。

從投信投顧公會的歷史資料可以發現，0050老大哥這麼多年過去，管理費就是硬生生比006208貴，本金不多的或許沒差，但本金幾百萬甚至是上千萬的，長期下來累積的落差就會很多。

新手若打算入手第一檔市值型ETF，想當然耳以006208為優先，沒必要跟錢過不去。

另外，類市值型的ETF也很多，我整理出了11檔，其中就有9檔打敗大盤，剩下的2檔，連大盤都沒贏過，那真的是不用花心思去比較，新的ETF輩出...雖然設計上更加多元，但績效上還是0050和00628勝出！

而上市時以低碳為賣點的2檔ETF，國泰台灣領袖50（00922）和群益台ESG低碳50（00923），表現也不錯；我個人是持有00922，帳面價差開心，其中領到的息也很開心。

當初這兩檔上市時，就很好奇之後在長時間考驗下，到底誰會勝出？結果是00922，績效還真的是有差！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00905FT臺灣Smart 00912中信臺灣智慧50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 大盤 市值型

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