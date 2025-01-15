為何我要買高股息ETF？小師傅「七個因為」：現金流讓工作有選擇權後轉市值型

七個因為

1、因為我喜歡有錢進來的感覺，金流進來又可以再買股票，對我來說較有存股的動力。

（我就只是把現金流當做買地收租的概念而已。高股息配的54C也不高，我的級距一年配個200萬都不一定會被課稅超過12%，還能享受股息收入8．5%抵減稅額可運用，你看多香！）

2、因為我利用股息去增加每年所得來提高信貸額度。

（當每年所得增加，額度可以提高。）

（這裡指的是所得清單上54C的部分，不含ETF資本利得平準金那些，幾乎都會認列。）

3、因為我國內所得加上54C配息還沒有到94萬，所以股息領得越多越節稅。

4、因為我需要金流去cover我每個月的孝親費、借貸利息、房貸及各種生活花費。

5、因為我在疫情的時候滿手市值型被套好幾年，然後工作又被暫停，完全沒有其他收入，我真的怕了。

6、因為高股息只是我用來放大資產並增加正現金流的工具罷了，有人覺得現金流沒用，通常是因為本金不夠大、股息不夠多，所以，並不是股息沒用，而是你本金太小，現在我每個月配息扣除槓桿成本，能繳工程款、房租，還可以有非常多的現金流可以用來投資或出國，不香嗎？

7、因為現金流對我來說...

第一階段：就是用配息取代工作薪資，讓我可以有工作選擇權

第二階段：是有選擇之外，還可以用高股息配息滲進市值型，繼續滾出大資產

第三階段：就是財務自由提早退休了

（當現金流有一定的水位，平常生活支出無後顧之憂後，多出來的錢才是真的所謂的閒錢，資金運用上起來才會更加的靈活和彈性。）

我是覺得最主要還是看自己的需求是什麼

買了適合自己的才是最重要的

投資一直都是自己的事

沒有絕對好壞的「標準答案」

只要能賺到錢都是好方法

管別人怎麼去想

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