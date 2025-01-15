0056 vs. 00878 高息ETF規模王雙雄比拚

高股息ETF雙雄─元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）比拚高股息ETF規模王寶座，昨（14）日由最老牌的元大高股息以12.14億元些微差距，重新奪回規模王位置。

高股息ETF雙雄競爭激烈，元大高股息即將於1月17日每受益權單位除息1.07元，配息金額與前一次相同，以昨日收盤價換算，單季配息殖利率為2.94%，維持高檔水準。

2025年開年來受到資金大舉青睞，累計元大高股息淨申購金額已經直逼200億元，達到196.95億元，成為元月以來280檔ETF中最吸金的一檔，推升規模急起直追，昨日衝上3,802.9億元，改寫成立以來新高。

國泰永續高股息也持續受到買盤青睞，元月也呈現淨流入，規模來到3,790.76億元，是自身的第七高。

高股息ETF雙雄規模差約12.14億元，其實雙方差距並不大，且粗估元大高股息本次將豪發逾百億元息收給受益人，加上2月即將輪到國泰永續高股息除息，預料高股息ETF雙雄間爭霸戰將持續上演。

截至昨日，整體23檔高股息ETF規模合計為1.83兆元。就今年以來買氣觀察，資金流分歧，其中有五檔今年來淨申購金額超過25億元，依序為：元大高股息196.95億元、國泰永續高股息65.73億元、群益台灣精選高息50.93億元、大華優利高填息30達26.98億元、元大台灣高息低波25.17億元。反之，中信成長高股息淨贖回13.28億元、元大台灣價值高息淨贖回21.66億元、復華台灣科技優息淨贖回103.54億元。

法人分析，上半年在台股配息旺季尚未來臨前，進入降息的高股息ETF無法累積可分配收益，息收難以提升，因此，資金焦點仍在帳上可分配收益充沛，也就是成立時間較長的高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。