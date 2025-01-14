電動車ETF 錢景亮

2025年AI深入百工百業後，預估汽車產業將為AI最大的發展領域之一， 包括AI的導入，將加速實現Level 4及以上的自動駕駛功能，投信法人表示，搭配智慧座艙興起，由AI定義的汽車新時代揭幕，有助全球電動車相關供應鏈營收獲利成長趨勢看漲，長線股價成長題材後勁強。

新光標普電動車ETF（00925）經理人劉恆誌表示，川普下周起上任，身為Tesla執行長的馬斯克身居川普核心決策圈人物，市場看好未來美國電動車相關政策中，不排除提出一項更全面的「聯邦自動駕駛汽車」框架，加速美國獲取在先進自動駕駛技術方面的領導地位，有助於重塑美國自動駕駛領域稱霸全球地位，將對美國等電動車相關供應鏈，帶來正面利多激勵。

加上今年CES展上，車廠不再聚焦硬體製造工藝，轉而展示AI如何強化汽車個性化、情感化的駕馭與乘車體驗，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也公布，將與日本豐田汽車合作，搶攻自動駕駛新商機。自駕車技術一旦成真，汽車業將成為當前最大的AI結合機器人的新平台領域，直接受惠仍屬電動車新創企業，有機會帶動特斯拉相關概念股及電動車ETF一波買氣。

群益全球智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，各國電動車政策持續推動，及相關基礎設施逐步完善，全球電動車市場需求回升，據S&P Global Mobility最新預測，2025年全球電動車銷售將增30%，預計達1,510萬輛，市占率將提升至16.7%，相較2024年13.2%成長，相關供應鏈前景值得留意。

洪玉婷指出，隨著電動車滲透率提升，產業創新趨勢延續，尤其AI和物聯網技術發展，有助實現自動化功能，國際車廠積極投入電動車研發與銷售，相關多元電力發展、儲能設備受矚目。

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