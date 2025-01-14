短債ETF 強化投資組合

受美國總統川普即將上任影響，全球股債市走勢劇烈震盪，債券ETF表現跌多漲少，不過，統計截至1月14日止，包括群益0-1年美債（00859B）等四檔債券ETF收盤價創下新高，表現相對出色。

群益7+中國政金債ETF基金經理人曾盈甄表示，受川普當選總統以及通膨疑慮影響，近一季全球金融市場表現震盪，不過，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，也是一另類避險選擇。中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，隨著中國債市日漸開放，預期海外投資人將增持中國債，皆有利中國政策性金融債表現。

永豐投信債券ETF基金經理人林永祥表示，川普新任命的財長貝森特提出「333計畫」，透過放寬金融管制及設定舉債紅線，對於債市和股市是利多，美國聯準會降息加上美債殖利率走低，法人看好債券價格受惠。

美國12月公布的服務業PMI指數走揚來到58.5，優於預期為2021年10月以來最高水準；12月綜合PMI指數56.6創2022年3月以來新高，公布數據顯示商業活動加速擴張，服務業表現亮眼帶動經濟增長。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，近期市場關注川普政府帶來的政策不確定性，及聯準會鷹式降息，引發金融市場動盪，而美國短天期債不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定收息，故仍具配置吸引力，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度，亦是可提升投資效率的現金管理工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。