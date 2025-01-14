商品ETF有撐 強勢突圍

川普上任前夕市場不確定性加劇、地緣政治紛擾不斷、美元指數及美債殖利率走升，全球主要股匯市呈現修正，連帶影響盤面上280檔ETF表現，而商品類ETF在震盪行情中脫穎而出，奪下前四強，反向ETF也紛紛上榜。

據CMoney統計至1月14日，近一周ETF呈現跌多漲少，平均跌1.18%，前十強依序為期街口布蘭特正2漲11.6%、期街口S&P黃豆6.1%、期元大S&P石油6%、期街口道瓊銅4.7%、元大台灣50反1漲4.6%、群益臺灣加權反1漲4.5%、富邦臺灣加權反1漲4.48%、國泰臺灣加權反1漲4.46%、富邦日本反1漲4.02%、富邦中証500漲3.4%。

近周ETF前十強

展望原油市場，法人認為，在川普政府即將重返白宮前，拜登總統先行阻止美國在沿海水域進行海上石油和天然氣的開發項目，而川普也將在重返白宮後，進一步制裁伊朗，導致原油供應趨緊，另沙烏地阿拉伯調升銷往亞洲的油價，顯示擔憂OPEC+的延長減產以及伊朗和俄羅斯的供給減少，短期內將支撐油價。

據商品期貨交易委員會CFTC最新交易者持倉報告，原油淨多頭部分持續增加，使油價有所支撐。但受美國成品油庫存大增，美元指數及美債殖利率持續高檔，壓縮原油價格上漲動能。

街口投信指出，美國農業部下調黃豆產量，加上南美降雨不足阻礙巴西黃豆播種進度，且巴西已確診44例黃豆銹病的病例，若巴西黃豆主要種植地區的病蟲害疫情無法獲得控制的話，可能會影響到今年巴西黃豆的產量，若最終黃豆供給量低於市場預期，對黃豆價格有所支撐。投資人加大押注未來川普升級貿易戰、將對金屬徵收高額關稅，銅價走揚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。