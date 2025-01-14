主動式ETF 新規上路

配合主管機關的法規修正，櫃買中心為建置主動式ETF及被動式多資產ETF櫃檯買賣制度，修正櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」等16項規章暨相關附件，並已公告實施。

近幾年主動式ETF於全球市場快速發展，已成為國際資本市場關注焦點。

主動式ETF（主動式交易所交易基金）與現行被動式ETF最大差異，在於主動式ETF經理人可基於特定投資方針運用基金投資，主動分析作成決策，以較積極方式為基金創造績效，與現行被動式ETF係以追蹤、模擬或複製標的指數為目標，讓投資人直接參與指數的報酬表現之操作方式不同，應可吸引更多發行人及異質投資人參與市場。

另現行我國被動式ETF發展，雖已具規模且商品類型多元，惟指數標的成分僅限全部為債券或股票，本次擴大被動式ETF商品範疇，開放標的指數成分證券可同時包含股票及債券的多資產ETF，將可滿足投資人同時以股票及債券作為資產配置之投資需求。

櫃買表示，本次規章修正重點，在主動式ETF方面，主要包含增訂主動式ETF為櫃檯買賣有價證券，並規範投信公司應每日於公司網站揭露全部投資組合內容。

另在被動式多資產ETF方面，增訂指數成分證券同時，包括股票及債券之平衡型ETF，並規範其指數編製規則應訂定固定或各指標條件下適用之股票及債券配置比例，且應於指數名稱標明平衡字樣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。