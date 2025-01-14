00878本月買7張…今年累積達160張應該無疑慮！存股哥：給自己壓力往前衝就是了

從去年七月開始市場就上上下下持續震盪，時不時就有老鐵跟我說他們覺得有點受不了、買到懷疑人生、開槓桿但覺得效果不如預期，類似的訊息很多很多。

從來沒有人跟你說你一開始買進之後就會一路往上飆，大家說買在微笑曲線時都很有信心，但微笑曲線可是有低谷的，實際上的市場走勢是一波又一波微笑曲線連在一起然後緩步往上成長。

告訴各位一個秘訣，要成為心態大師的方法就是長期持有，等你撐過一次又一次微笑曲線的低谷、等你的獲利跟現金流出來了、等你知道長期持有到底是怎麼一回事時，自然而然就會成為一個骨如金剛的心態大師。

震盪的市場也不是沒有好處，正好可以用更低的價格買進更多的部位，如果你有開槓桿，也可以趁此檢視一下自己適不適合這個策略，要是覺得自己受不了，那可以適度降低槓桿，等真的準備好再來不遲。

槓桿哥的心臟可能比較大顆一點，上禮拜我又用質押貸了5萬買00878，加上股息再投入的部分，這個月目前為止一共買了7張00878，維持率剛好200%、負債比剛好30%，當你可以在風險與槓桿間取得平衡時，心態自然穩定不少。

目前00878持有張數125張，帳面賺30萬（+12.34%），本來預計今年可以買到150張，但後來把目標增加到160張，現在看來要再買35張應該沒什麼問題，訂好目標、給自己一點壓力，往前衝就是了。

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