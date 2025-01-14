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本周除息債券ETF前十檔 00725B 配息金額、配息率雙冠王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年1月債券ETF除息概念。(資料來源：CMoney)
2025年1月債券ETF除息概念。(資料來源：CMoney)

美國就業數據良好，動搖市場對聯準會今年上半年的降息預期，原本期待從債券賺取價差的投資人，轉向息率高的投資標的，觀察市場，本周有超過30多檔債券ETF即將除息，以配息金額來看，前五檔分別是國泰投資級公司債（00725B），1月配息0.662元奪冠，其次是復華公司債A3（00789B）、復華次順位金融債（00790B）、國泰新興投等債（00726B）、復華信用債1-5（00791B）。

債券ETF專家表示，其實聯準會放慢降息步調，對存債族反而是好事，最近債券ETF價格來到十幾年來的低谷，人生其實遇不到幾次這種真正的甜蜜點，現在敢進場撿債的才是聰明人，多檔債券ETF配息金額都在0.5元以上，持有一張可領到超過500元，退休族或家庭主婦們拿來支付生活開銷都相當好用。例如00725B一張可領到662元的債息，又是投等債ETF，年化配息率達7.16%，CP值頗高。

以1月即將除息的債券ETF來看，配息金額高低依序是國泰投資級公司債00725B配息0.662元，當期配息率有1.76%最高，是本月債券ETF的配息雙冠王，近期成交明顯熱絡，其他檔如00789B配息0.62元，當期配息率1.21%、00790B配息0.61元，當期配息率1.09%、00726B配息0.6元，當期配息率1.76%以及00791B配息0.572元，當期配息率是0.98%，有趣的是，前五名不是國泰投信，就是復華投信。

專家提到，美國10年公債殖利率來到4.7%，主因是美國已發布的12月份就業數據強勁，讓機構法人對聯準會是否會繼續降息感到悲觀，導致公債殖利率飆升，而美國12月消費者物價指數報告即將發布，是接下來可以關注的重要數據，應會讓股市再震盪一波，此時宜部分配置在有高配息的投等債ETF，先把息收放口袋，過個好年更重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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