00673R 價格破底 15日起暫停融資融券交易、有價證券借貸及當沖交易

期元大S&P原油反1（00673R）連兩日破底，14日市價再下跌0.15%或0.01元，收在6.63元，為掛牌以來新低。且最近十個營業日ETF平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，15日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

元大投信今日公告，期元大S&P原油反1截至13日，最近10個營業日ETF平均單位淨資產價值為7元新臺幣，較其最初單位淨資產價值累積跌幅，有已達65%。

依據證交所對上市受益憑證信託事業及境外基金機構重大訊息查證暨公開處理程序第2條第1項第20款及本基金期貨信託契約第34條第2項第9款規定辦理。遇有旨揭淨資產價值累積跌幅，已達證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項規定情事，基於保護本基金受益人投資權益考量，證交所將於其公告後次一營業日起，暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

元大投信提醒市場投資人，應於委託買賣前，自行留意及配合前述證交所公告的交易控管措施，並確實瞭解特色屬性及審慎評估其相關投資風險承受度。

觀察原油市場表現，截至9日，西德州輕原油近月期貨近一周結算價上漲1.08%，收盤價73.92美元/桶。上周美國活躍石油鑽井數減少1座至482個。周三EIA公布上周美國原油庫存，截至2025年1月3日止，較前周減少95.9萬桶，已連續七周下降，美國石油協會API公布美國原油庫存減少402萬桶，而分析師預期供應量增加10萬桶。

在川普政府即將重返白宮之前，拜登總統先行阻止美國在沿海水域進行海上石油和天然氣的開發項目，而川普也將在重返白宮後，進一步制裁伊朗，導致原油供應趨緊，另外沙烏地阿拉伯調升銷往亞洲的油價，顯示擔憂OPEC+的延長減產以及伊朗和俄羅斯的供給減少，短期內將支撐油價。

根據商品期貨交易委員會CFTC最新的交易者持倉報告可知，原油淨多頭部分持續增加，總總因素使油價有所支撐。但受到美國成品油庫存大增，加上美元指數及美債殖利率持續高檔，壓縮原油價格上漲動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。